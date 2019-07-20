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РИА Новости

Железную дорогу на Ямале после схода вагонов могут восстановить к утру

Вчера, 21:54
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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 20 июл - РИА Новости. Восстановительные работы на участке железной дороги в Приуральском районе ЯНАО, где утром в субботу с рельсов сошли более 10 грузовых вагонов, планируется завершить в ночь на воскресенье, сообщили журналистам в пресс-службе регионального управления МЧС.
Ранее представитель ведомства сообщил РИА Новости о сходе грузового поезда на участке железной дороги Собь - Харп в Приуральском районе. В результате инцидента никто не пострадал. В Северной железной дороге отмечали, что с рельсов сошли 13 вагонов, компания создала оперативный штаб и направила на место ЧП специальную комиссию.
По уточненным данным МЧС, в общей сложности сошли 11 вагонов с углем и стройматериалами, два из них опрокинулись. "Ориентировочное время окончания аварийно-восстановительных работ - до 2 часов ночи (0.00 мск) завтрашнего дня", - рассказали в ведомстве.
Инцидент стал причиной задержки поезда "Лабытнанги - Москва", часть пассажиров которого - 49 из 176 человек - решили не покидать своих мест. При этом в администрации Лабытнанги подчеркивали, что иногородние пассажиры могут разместиться в местной гостинице.
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Кроме того, согласно информации МЧС, задержан поезд "Москва - Лабытнанги", в котором находятся 117 человек. Для них организовали питание, добавили в пресс-службе ведомства.
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