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РИА Новости

В Ираке задержали второго подозреваемого в нападении на турецкого дипломата

Вчера, 21:50
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© REUTERS / Azad LashkariРесторан, в котором были убиты турецкие дипломаты, в иракском городе Эрбиль
Ресторан, в котором были убиты турецкие дипломаты, в иракском городе Эрбиль
© REUTERS / Azad Lashkari
Ресторан, в котором были убиты турецкие дипломаты, в иракском городе Эрбиль. Архивное фото
КАИР, 20 июл - РИА Новости. Власти Иракского Курдистана сообщили в субботу о задержании второго подозреваемого в нападении на турецкого дипломата в Эрбиле, сообщил местный телеканал Rudaw.
В среду произошло вооруженное нападение на ресторан в столице Иракского Курдистана Эрбиле, где находились сотрудники турецкого генконсульства. МИД Турции подтвердил гибель одного из сотрудников дипмиссии вице-консула Османа Косе. Кроме того, при нападении, в котором участвовали три человека, погибли двое иракцев.
"Обвиняемый в совершении теракта… Мохаммед Бискезис задержан в субботу", - сообщил телеканал со ссылкой на антитеррористическую службу Курдистана.
Ранее в субботу региональные власти объявили о задержании главного подозреваемого в убийстве - Мазлюма Дага.
Военные у ресторана, в котором были убиты турецкие дипломаты, в иракском городе Эрбиль. 17 июля 2019
17 июля, 17:11
В Иракском Курдистане убийцам турецкого дипломата пообещали возмездие
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