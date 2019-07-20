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РИА Новости

Зариф обвинил США в одностороннем подходе и разрушении ядерной сделки

Вчера, 21:10
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© РИА Новости / Максим БлиновМинистр иностранных дел Ирана Мухаммад Джавад Зариф
Министр иностранных дел Ирана Мухаммад Джавад Зариф
© РИА Новости / Максим Блинов
Министр иностранных дел Ирана Мухаммад Джавад Зариф. Архивное фото
КАРАКАС, 20 июл - РИА Новости. Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф обвинил США в одностороннем подходе и разрушении Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), из которого Вашингтон вышел.
"Наши усилия, чтобы снять обеспокоенность вокруг нашей мирной ядерной программы, несмотря на то, что обеспокоенность неоправданна, - одна из главных жертв одностороннего подхода (США- ред). Правительство США разрушает иранскую ядерную сделку, несмотря на то, сколько сделал весь мир, чтобы достичь ее. Этот процесс не только нарушил резолюции Совбеза ООН, но и США наложили санкции на тех, кто пытается выполнить эти резолюции", - сказал Зариф, выступая на министерской встрече Координационного бюро Движения неприсоединения.
Иранский министр также отметил, что стремление укрепить мир посредством соблюдения международного права - это фундаментальный вопрос современности.
Как подчеркнул Зариф, новая волна авантюрных действий США - это важный вопрос и риск, с которым страны сталкиваются так или иначе.
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Четыре года назад, 14 июля 2015 года, "шестерка" (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Иран объявили о достижении Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). Соглашение предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против исламской республики.
В годовщину выхода США из сделки Иран 8 мая объявил о прекращении выполнения ряда пунктов СВПД по иранской ядерной программе - в части, касающейся запасов обогащенного урана и тяжелой воды. Иран превысил потолок запасов низкообогащенного урана в 300 килограммов. Впоследствии власти в Тегеране заявили о втором этапе сокращения обязательств по ядерной сделке в связи с тем, что страны-члены СВПД не смогли в течение 60 дней выполнить требования Тегерана. Согласно недавним сообщениям, Иран уже довел уровень обогащения урана до 4,5% (ядерная сделка ставила лимит в 3,67%).
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Мохаммад Джавад ЗарифИранСШАВ мире
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