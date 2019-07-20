Зариф обвинил США в одностороннем подходе и разрушении ядерной сделки

КАРАКАС, 20 июл - РИА Новости. Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф обвинил США в одностороннем подходе и разрушении Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), из которого Вашингтон вышел.

"Наши усилия, чтобы снять обеспокоенность вокруг нашей мирной ядерной программы, несмотря на то, что обеспокоенность неоправданна, - одна из главных жертв одностороннего подхода (США- ред). Правительство США разрушает иранскую ядерную сделку, несмотря на то, сколько сделал весь мир, чтобы достичь ее. Этот процесс не только нарушил резолюции Совбеза ООН, но и США наложили санкции на тех, кто пытается выполнить эти резолюции", - сказал Зариф, выступая на министерской встрече Координационного бюро Движения неприсоединения.

Иранский министр также отметил, что стремление укрепить мир посредством соблюдения международного права - это фундаментальный вопрос современности.

Как подчеркнул Зариф, новая волна авантюрных действий США - это важный вопрос и риск, с которым страны сталкиваются так или иначе.

Четыре года назад, 14 июля 2015 года, "шестерка" (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Иран объявили о достижении Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). Соглашение предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против исламской республики.