ВСУ обстреляли Донбасс за несколько часов до перемирия

ЛУГАНСК, 20 июл — РИА Новости. Украинские силовики открыли огонь по жилым домам в городе Первомайске на территории самопровозглашенной Луганской народной республики. Об этом сообщили в Генпрокуратуре ЛНР.

"В результате обстрела Первомайска погибла женщина. Еще семь человек получили ранения, в том числе ребенок 2015 года рождения", — заявили в ведомстве.

В настоящее время Первомайск частично обесточен.

По информации источника РИА Новости, обстрел начался в 19:00 по московскому времени и до сих пор не прекращается.