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РИА Новости

ВСУ обстреляли Донбасс за несколько часов до перемирия

Вчера, 21:08
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЖилой дом, пострадавший от обстрела в городе Первомайске
Жилой дом, пострадавший от обстрела в городе Первомайске
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Жилой дом, пострадавший от обстрела в городе Первомайске. Архивное фото
ЛУГАНСК, 20 июл — РИА Новости. Украинские силовики открыли огонь по жилым домам в городе Первомайске на территории самопровозглашенной Луганской народной республики. Об этом сообщили в Генпрокуратуре ЛНР.
"В результате обстрела Первомайска погибла женщина. Еще семь человек получили ранения, в том числе ребенок 2015 года рождения", — заявили в ведомстве.
В настоящее время Первомайск частично обесточен.
По информации источника РИА Новости, обстрел начался в 19:00 по московскому времени и до сих пор не прекращается.
С полуночи 21 июля в Донбассе должно вступить в силу очередное перемирие, согласованное контактной группой на встрече в Минске. Впервые оно сопровождается дополнительными мерами контроля: публикацией приказов о прекращении огня, запретом на диверсионную деятельность, на размещение вооружения в населенных пунктах и на открытие любого вида огня. В ДНР и ЛНР уже издали соответствующие приказы.
Поселок Красногоровка под Донецком
Вчера, 14:17
ДНР обвинила "Правый сектор"* в обстреле города, подконтрольного Киеву
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УкраинаВ мире
Популярные комментарии
пора эту вакханалию заканчивать!
20 июля, 21:34
wwiking7000
6430002
Очевидно что эти действия не имеют ни какой военной цели и по своей сути являются террористическими актами. А террористов надо ликвидировать как это делает Израиль.
20 июля, 21:54
ВВВладимир В
2301002
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