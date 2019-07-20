ВСУ обстреляли Донбасс за несколько часов до перемирия

ЛУГАНСК, 20 июл — РИА Новости. Украинские силовики открыли огонь по жилым домам в городе Первомайске на территории самопровозглашенной Луганской народной республики. Об этом сообщили в Генпрокуратуре ЛНР.
"В результате обстрела Первомайска погибла женщина. Еще семь человек получили ранения, в том числе ребенок 2015 года рождения", — заявили в ведомстве.
В настоящее время Первомайск частично обесточен.
По информации источника РИА Новости, обстрел начался в 19:00 по московскому времени и до сих пор не прекращается.
С полуночи 21 июля в Донбассе должно вступить в силу очередное перемирие, согласованное контактной группой на встрече в Минске. Впервые оно сопровождается дополнительными мерами контроля: публикацией приказов о прекращении огня, запретом на диверсионную деятельность, на размещение вооружения в населенных пунктах и на открытие любого вида огня. В ДНР и ЛНР уже издали соответствующие приказы.