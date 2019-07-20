На севере Франции фанаты алжирской сборной свалили статую Шарля де Голля

МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Болельщики сборной Алжира в городе Эврё департамента Эр в Нормандии свалили статую генерала Шарля де Голля с основания в ходе празднования победы сборной на кубке Африканских наций, сообщили французские СМИ.

Ранее сообщалось, что полиция задержала почти 200 человек по всей Франции из-за беспорядков во время празднования победы алжирской футбольной сборной в финале Кубка африканских наций.

Радиостанция France Bleu отмечает, что статуя французскому лидеру была открыта 18 июня на площади, которая носит его имя.

Как сообщает издание Dépêche Évreux , после победы сборной в центр города вбежали сотни футбольных фанатов сборной Алжира, крича и дуя в свистки. Некоторые из них катались на мотоциклах. И, несмотря на большое количество полицейских на месте, болельщики все же смогли повредить монумент. Утром в субботу статуя без бронзовых ботинок, ожидающая реставрации, все еще лежала на земле.

"Как и все жители, я крайне шокирован… Помимо того, что они повалили статую, было совершено посягательство на символ. Именно генерал провозгласил независимость Алжира. Очень жаль, что эти хулиганы не знают историю", - цитирует радиостанция мэра города Ги Лефрана.

Он также заверил, что администрация города обратится в правоохранительные органы, а камеры видеонаблюдения будут в распоряжении правосудия.

Корреспондент РИА Новости сообщал ранее, что болельщики сборной Алжира, вечером в пятницу одержавшей победу в финале Кубка африканских наций, шумно отмечали триумф команды на Елисейских полях в столице Франции. Парижская полиция применила слезоточивый газ для их усмирения.