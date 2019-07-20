Американская журналистка рассказала, какое место восхитило ее в России

МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Корреспондентка Business Insider Кэти Уоррен Корреспондентка Business Insider Кэти Уоррен рассказала , что во время визита в Москву ее покорил ГУМ, разительно отличающийся от крупных торговых центров на Западе.

"Оригинальная архитектура и оформление интерьера ГУМа, изюминки вроде велосипеда с мороженым и продуктового магазина советских времен, а также обилие живых растений выделяют это коммерческое пространство на фоне большинства американских торговых центров", — пишет она.

Столичная достопримечательность со 126-летней историей предлагает покупателям огромный ассортимент продуктов. В торговом центре расположены не только бутики, но и гастроном в стиле 1950-х годов, в котором можно найти и деликатесы, и классические советские продукты. Каждый день его посещает около 60 тысяч покупателей.

Уоррен отметила характерные особенности ГУМа, в которых раскрывается все его очарование.

"Куполообразный стеклянный потолок пропускает много естественного солнечного света, а живые растения и цветы создают свежую, радостную атмосферу", — пишет она.

По ее мнению, главный торговый центр России, расположенный в самом сердце Москвы, не идет ни в какое сравнение с американскими аналогами.

"Начиная с двух пунктов досмотра, через которые мне пришлось пройти, прежде чем попасть в магазин, и заканчивая уникальной архитектурой, — теперь я могу сказать, что ГУМ и известные американские торговые центры — это небо и земля", — считает Уоррен.