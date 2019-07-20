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РИА Новости

Американская журналистка рассказала, какое место восхитило ее в России

Вчера, 20:51
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПрохожие на Красной площади в Москве
Прохожие на Красной площади в Москве
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Корреспондентка Business Insider Кэти Уоррен рассказала, что во время визита в Москву ее покорил ГУМ, разительно отличающийся от крупных торговых центров на Западе.
"Оригинальная архитектура и оформление интерьера ГУМа, изюминки вроде велосипеда с мороженым и продуктового магазина советских времен, а также обилие живых растений выделяют это коммерческое пространство на фоне большинства американских торговых центров", — пишет она.
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Столичная достопримечательность со 126-летней историей предлагает покупателям огромный ассортимент продуктов. В торговом центре расположены не только бутики, но и гастроном в стиле 1950-х годов, в котором можно найти и деликатесы, и классические советские продукты. Каждый день его посещает около 60 тысяч покупателей.
Уоррен отметила характерные особенности ГУМа, в которых раскрывается все его очарование.
"Куполообразный стеклянный потолок пропускает много естественного солнечного света, а живые растения и цветы создают свежую, радостную атмосферу", — пишет она.
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По ее мнению, главный торговый центр России, расположенный в самом сердце Москвы, не идет ни в какое сравнение с американскими аналогами.
"Начиная с двух пунктов досмотра, через которые мне пришлось пройти, прежде чем попасть в магазин, и заканчивая уникальной архитектурой, — теперь я могу сказать, что ГУМ и известные американские торговые центры — это небо и земля", — считает Уоррен.
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