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РИА Новости

Рогозин рассказал о вкладе робота "Федора" в освоение дальнего космоса

Вчера, 20:44
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© Фото предоставлено оргкомитетом конференции "РобоСектор"Робот Федор
Робот Федор
© Фото предоставлено оргкомитетом конференции "РобоСектор"
Робот Федор. Архивное фото
БАЙКОНУР, 20 июл - РИА Новости. Работа российских космонавтов с антропоморфным роботом "Фёдором" станет первым шагом на пути России к освоению дальнего космоса, заявил журналистам в пятницу глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.
"Это будет новый этап в развитии космонавтики. Это будет первый этап работы с антропоморфными системами, которые позволят нам дальше двигаться в дальний космос", - сказал он после пуска пилотируемого корабля "Союз МС-13" к МКС.
На корабле "Союз МС-13" 20 июля на Международную космическую станцию отправились россиянин Александр Скворцов, итальянец Лука Пармитано и американец Эндрю Морган. Скворцову предстоит встретить на борту робота "Федора", которого перед полетом назвали Skybot F-850, и провести с ним первые эксперименты.
"Двадцать второго августа отправляем антропоморфного робота впервые. Это очень важно для продолжения операций, которые будут направлены на то, чтобы заменять человека на наиболее рискованных операциях, в том числе в будущем и на внешнем борту станции", - добавил Рогозин.
"Федор" (FEDOR - Final Experimental Demonstration Object Research) - первый российский человекообразный робот. Его разработал Фонд перспективных исследований совместно с НПО "Андроидная техника" по заказу МЧС как робота-спасателя. Изначально робот разрабатывался в рамках проекта "Аватар" и носил это имя. Собственное имя машине дал глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин, тогда вице-премьер. "Федор" стал первым в мире роботом, научившимся садиться на шпагат, также он научился стрелять из пистолета с двух рук.
Антропоморфный робот Федор
27 июня, 01:12
Источник рассказал, как космонавт будет управлять роботом "Федором" на МКС
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РоскосмосДмитрий РогозинРоссияРИА Наука
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