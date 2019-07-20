Рогозин рассказал о вкладе робота "Федора" в освоение дальнего космоса

БАЙКОНУР, 20 июл - РИА Новости. Работа российских космонавтов с антропоморфным роботом "Фёдором" станет первым шагом на пути России к освоению дальнего космоса, заявил журналистам в пятницу глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

"Это будет новый этап в развитии космонавтики. Это будет первый этап работы с антропоморфными системами, которые позволят нам дальше двигаться в дальний космос", - сказал он после пуска пилотируемого корабля "Союз МС-13" к МКС.

На корабле "Союз МС-13" 20 июля на Международную космическую станцию отправились россиянин Александр Скворцов, итальянец Лука Пармитано и американец Эндрю Морган. Скворцову предстоит встретить на борту робота "Федора", которого перед полетом назвали Skybot F-850, и провести с ним первые эксперименты.

"Двадцать второго августа отправляем антропоморфного робота впервые. Это очень важно для продолжения операций, которые будут направлены на то, чтобы заменять человека на наиболее рискованных операциях, в том числе в будущем и на внешнем борту станции", - добавил Рогозин.