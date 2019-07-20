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РИА Новости

Политолог рассказал, что требуется для победы на выборах в Мосгордуму

Вчера, 20:23
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкУчастники акции в поддержку независимых кандидатов в Московскую городскую думу на проспекте Сахарова в Москве
Участники акции в поддержку независимых кандидатов в Московскую городскую думу на проспекте Сахарова в Москве
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 20 июл – РИА Новости. У независимых кандидатов шансы стать депутатами Мосгордумы были бы выше, если бы они вели реальную работу с момента предыдущих выборов, а начинать политическую активность за 2–3 месяца до голосования недостаточно для победы. Такое мнение выразил политтехнолог Дмитрий Гусев, комментируя прошедший в субботу в столице согласованный властями митинг по выборам в Мосгордуму. "Это "сценарий Навального" – заяви о намерении идти на выборы и больше ничего не делай", – подчеркнул политолог.
По мнению Дмитрия Гусева, данные о 12 тысячах участников митинга, которые приводит пресс-служба ГУМВД по Москве, соответствуют действительности, в то время как проект "Белый счетчик" сообщает, что на акцию пришли более 22 тысяч человек при заявленных 15 тысячах.
Ранее в столичном департаменте региональной безопасности и противодействия коррупции сообщили, что власти Москвы согласовали митинги на тему предстоящих выборов в Мосгордуму на проспекте академика Сахарова 20 и 21 июля и окажут содействие в их организации.
В ходе митинга выступили в том числе те кандидаты, которых сняли с выборов из-за превышения порога брака в собранных за них подписях: Илья Яшин, Дмитрий Гудков, Сергей Митрохин.
На месте проведения акции было перекрыто движение, усилены меры безопасности, установлены металлические ограждения и рамки металлоискателей, охрану правопорядка обеспечивали сотрудники полиции и Росгвардии.
В пресс-службе столичного ГУМВД опровергли информацию организаторов о том, что правоохранители якобы искусственно затрудняли допуск людей на митинг. В сообщении пресс-службы ведомства говорится, что "досмотр проводится в целях безопасности, и организаторы митинга были проинформированы об указанных мерах…".
Участники митинга выступали за допуск всех независимых кандидатов в депутаты Мосгордумы для участия в сентябрьских выборах.
Ранее председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов подвел итоги первого этапа избирательной кампании: всего зарегистрировано 233 кандидата, среди них 171 представитель партий, 62 самовыдвиженца, 57 кандидатов получили отказ. По решению окружных избирательных комиссий 16 июля было отказано в регистрации ряду кандидатов, в их числе кандидат от партии "Яблоко" Сергей Митрохин, музыкант Сергей Паук Троицкий, актер Андрей Соколов, Дмитрий Гудков и Любовь Соболь.
Ряд кандидатов в депутаты Мосгордумы обратились в ЦИК с требование вмешаться в процесс и встретиться с ними. Позже зампредседателя ЦИК РФ Николай Булаев указал на то, что ведомство не имеет полномочий исправлять нарушения в подписных листах кандидатов в депутаты Мосгордумы, оспорить их кандидаты могут в суде. Только суд может признать, что допущенное нарушение не влияет на ход избирательной кампании, отметил он.
Выдвижение кандидатов в депутаты МГД завершилось 5 июля, всего на выборы выдвинулись 426 человек. Выборы депутатов Мосгордумы седьмого созыва, в ходе которых впервые в стране будет реализован эксперимент по дистанционному электронному голосованию, состоятся в единый день голосования 8 сентября.
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МосгордумаПолитика
Популярные комментарии
У меня есть только один кандидат на все времена !!! Это наш великий ,любимый и всенародно избранный президент !! Других не надо !!
20 июля, 20:56
yangibon
371101457
после последних провалов на выборах,у властей от них уже истерика...
20 июля, 21:25
мпмихаил пронин
43510021
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