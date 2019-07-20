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РИА Новости

Помпео выразил Турции соболезнования в связи с терактом в Эрбиле

Вчера, 20:20
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© REUTERS / Azad LashkariРесторан, в котором были убиты турецкие дипломаты, в иракском городе Эрбиль
Ресторан, в котором были убиты турецкие дипломаты, в иракском городе Эрбиль
© REUTERS / Azad Lashkari
Ресторан, в котором были убиты турецкие дипломаты, в иракском городе Эрбиль. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 20 июл - РИА Новости. Госсекретарь США Майк Помпео заявил своему турецкому коллеге Мевлюту Чавушоглу в телефонном разговоре в субботу, что США соболезнуют в связи с терактом против турецких дипломатов в иракском Эрбиле, сообщила официальный представитель госдепа Морган Ортагус.
"Госсекретарь выразил соболезнования министру иностранных дел Чавушоглу в связи с нападением 17 июля в Эрбиле в Ираке, в результате которого погиб турецкий дипломат", - говорится в письменном заявлении Ортагус.
В среду произошло вооруженное нападение на ресторан в столице Иракского Курдистана Эрбиле, где находились сотрудники турецкого генконсульства. МИД Турции подтвердил гибель одного из сотрудников дипмиссии. Кроме того, при нападении, в котором участвовали три человека, погибли два гражданина Ирака.
Военные у ресторана, в котором были убиты турецкие дипломаты, в иракском городе Эрбиль. 17 июля 2019
Вчера, 16:48
В Эрбиле задержали подозреваемого в нападении на турецкого дипломата
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Майк ПомпеоГосударственный департамент СШАИракТурцияСШАВ мире
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