Помпео выразил Турции соболезнования в связи с терактом в Эрбиле

Ресторан, в котором были убиты турецкие дипломаты, в иракском городе Эрбиль. Архивное фото

Ресторан, в котором были убиты турецкие дипломаты, в иракском городе Эрбиль

ВАШИНГТОН, 20 июл - РИА Новости. Госсекретарь США Майк Помпео заявил своему турецкому коллеге Мевлюту Чавушоглу в телефонном разговоре в субботу, что США соболезнуют в связи с терактом против турецких дипломатов в иракском Эрбиле, сообщила официальный представитель госдепа Морган Ортагус.

"Госсекретарь выразил соболезнования министру иностранных дел Чавушоглу в связи с нападением 17 июля в Эрбиле в Ираке, в результате которого погиб турецкий дипломат", - говорится в письменном заявлении Ортагус.