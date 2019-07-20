В Твери открыли мемориальную доску Андрею Дементьеву

ТВЕРЬ, 20 июл – РИА Новости. Мемориальную доску лауреату Государственной премии СССР, поэту Андрею Дементьеву открыли в субботу в Твери.

Доска установлена на здании ректората Тверского государственного университета, где знаменитый поэт провёл первые студенческие годы.

"Для своей малой родины - Тверской области - Андрей Дмитриевич всегда был родным человеком. Он умел и работать, и мечтать. Был журналистом, редактором, телеведущим, общественным деятелем, прекрасным отцом, мужем, товарищем. Но в первую очередь Андрей Дементьев — поэт, чьи стихи и песни знает вся страна. Память о нём, его творчестве - это память о целой эпохе", - сказал губернатор Тверской области Игорь Руденя.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, в тот же день на Театральной площади в Твери состоялся гала-концерт "Россия слагалась из наших имен", посвящённый памяти Андрею Дементьеву. Это одно из центральных торжеств в рамках Всероссийского слёта молодых поэтов "Зелёный листок", который традиционно проходил и проходит по инициативе знаменитого земляка в столице Верхневолжья.

Под открытым небом выступили звезды эстрады, театра и кино: народный артист РФ Валерий Баринов, заслуженная артистка РСФСР Ангелина Вовк, Евгений Дятлов, Зара, Евгений Павлов, Марк Тишман, Евгений Кунгуров, хор Сретенского монастыря, группы "Кватро" и "Республика" в сопровождении Губернаторского камерного оркестра "Российская камерата" под управлением Андрея Кружкова. Участники исполнили произведения Андрея Дементьева и песни на его стихи.