Помпео пообещал Чавушоглу учесть интересы Турции на границе с Сирией

ВАШИНГТОН, 20 июл - РИА Новости. Госсекретарь США Майк Помпео заявил своему турецкому коллеге Мевлюту Чавушоглу в телефонном разговоре в субботу, что США будут учитывать интересы Анкары на границе с Сирией, сообщила официальный представитель госдепа Морган Ортагус.

"Госсекретарь Помпео подтвердил, что США намерены реагировать на обеспокоенности Турции в том, что касается безопасности на границе Турции и Сирии. Он также вновь заявил, что власти США обязались обеспечивать защиту местных партнеров, которые работают с США и глобальной коалицией", - говорится в заявлении Ортагус.

Турецкая сторона ранее заявила, что Чавушоглу и Помпео обсудили в том числе реализацию дорожной карты по Манбиджу, ситуацию в Идлибе и зону безопасности на территории Сирии.

Президент Турции Тайип Эрдоган ранее заявлял, что Анкара готова начать операцию на востоке от Евфрата, а также в Манбидже против сил самообороны сирийских курдов, если США не выведут их оттуда. Позднее он сообщил, что решил отложить начало военной операции в Сирии после телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом 14 декабря 2018 года, по итогам которого американский президент принял решение вывести войска из Сирии.