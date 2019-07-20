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РИА Новости

Помпео пообещал Чавушоглу учесть интересы Турции на границе с Сирией

Вчера, 20:12
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© РИА Новости / Екатерина Лызлова / Перейти в фотобанкГоссекретарь США Майк Помпео
Госсекретарь США Майк Помпео
© РИА Новости / Екатерина Лызлова
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Госсекретарь США Майк Помпео . Архивное фото
ВАШИНГТОН, 20 июл - РИА Новости. Госсекретарь США Майк Помпео заявил своему турецкому коллеге Мевлюту Чавушоглу в телефонном разговоре в субботу, что США будут учитывать интересы Анкары на границе с Сирией, сообщила официальный представитель госдепа Морган Ортагус.
"Госсекретарь Помпео подтвердил, что США намерены реагировать на обеспокоенности Турции в том, что касается безопасности на границе Турции и Сирии. Он также вновь заявил, что власти США обязались обеспечивать защиту местных партнеров, которые работают с США и глобальной коалицией", - говорится в заявлении Ортагус.
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Турецкая сторона ранее заявила, что Чавушоглу и Помпео обсудили в том числе реализацию дорожной карты по Манбиджу, ситуацию в Идлибе и зону безопасности на территории Сирии.
Президент Турции Тайип Эрдоган ранее заявлял, что Анкара готова начать операцию на востоке от Евфрата, а также в Манбидже против сил самообороны сирийских курдов, если США не выведут их оттуда. Позднее он сообщил, что решил отложить начало военной операции в Сирии после телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом 14 декабря 2018 года, по итогам которого американский президент принял решение вывести войска из Сирии.
Трамп ранее заявил, что в Сирии необходимо создать буферную зону шириной около 30 километров на территории, прилегающей к границе с Турцией. Эрдоган выразил согласие с этой идеей при условии, что зону будет контролировать Турция.
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Майк ПомпеоМевлют ЧавушоглуТурцияСирияСШАВ мире
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