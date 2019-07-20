Помпео выразил главе МИД Турции разочарование из-за сделки по С-400

ВАШИНГТОН, 20 июл - РИА Новости. Госсекретарь США Майк Помпео заявил своему турецкому коллеге Мевлюту Чавушоглу в телефонном разговоре в субботу, что США разочарованы сделкой по покупке Турцией российских ЗРК С-400.

"Госсекретарь выразил глубокое разочарование тем, что Турция приобрела российские зенитно-ракетные комплексы С-400", - говорится в письменном заявлении официального представителя госдепа Морган Ортагус.

США ранее заявили о решении исключить Турцию из программы создания новейшего американского самолета F-35 после начала поставок в страну российских систем ПВО С-400. Участие Анкары в программе будет окончательно свернуто до конца марта 2020 года.