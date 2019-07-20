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РИА Новости

Помпео выразил главе МИД Турции разочарование из-за сделки по С-400

Вчера, 20:06
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкГоссекретарь США Майк Помпео
Госсекретарь США Майк Помпео
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Госсекретарь США Майк Помпео . Архивное фото
ВАШИНГТОН, 20 июл - РИА Новости. Госсекретарь США Майк Помпео заявил своему турецкому коллеге Мевлюту Чавушоглу в телефонном разговоре в субботу, что США разочарованы сделкой по покупке Турцией российских ЗРК С-400.
"Госсекретарь выразил глубокое разочарование тем, что Турция приобрела российские зенитно-ракетные комплексы С-400", - говорится в письменном заявлении официального представителя госдепа Морган Ортагус.
США ранее заявили о решении исключить Турцию из программы создания новейшего американского самолета F-35 после начала поставок в страну российских систем ПВО С-400. Участие Анкары в программе будет окончательно свернуто до конца марта 2020 года.
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Майк ПомпеоС-400 «Триумф»F-35Государственный департамент СШАТурцияСШАВ мире
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