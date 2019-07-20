Экс-премьера Ливии времен Каддафи выпустили из тюрьмы

КАИР, 20 июл - РИА Новости. Минюст Ливии принял решение освободить "по состоянию здоровья" бывшего главу правительства аль-Багдади аль-Махмуди, который занимал этот пост в последние годы правления свергнутого ливийского лидера Муамара Каддафи.

Согласно заявлению Минюста на официальной страничке в сети Facebook, решение принято "на основании рекомендации специальной медицинской комиссии, которая заявила о необходимости продолжения лечения в специализированных медучреждениях вне пенитенциарной системы". "Все возможности лечения в системе министерств юстиции и здравоохранения внутри страны исчерпаны", - говорится в сообщении.

При этом в Минюсте Ливии подчеркнули, что освобождение по состоянию здоровья не означает прекращение судебного преследования и завершения или принятия окончательно решения по обвинениям в адрес экс-премьера.

Глава Высшего народного комитета (правительства) Ливии Аль-Багдади аль-Махмуди занимал этот пост с 2006 года. Во время событий 2011 года долгое время оставался верен лидеру страны Муамару Каддафи, неоднократно пытался начать переговоры с международным сообществом, чтобы остановить насилие в стране. После взятия столицы повстанцам, аль-Багдади бежал в соседний Тунис. В июне 2012 года Тунис выдал экс-премьера новым ливийским властям.

В 2015 году Аль-Махмуди был приговорен к смертной казни по делу о подавлении антиправительственных протестов в Ливии вместе другими бывшими высокопоставленными деятелями этой страны.

В середине февраля 2011 года в Ливии начались массовые демонстрации против властей, которые переросли в вооруженное противостояние. Созданный оппозицией Переходный национальный совет (ПНС) был объявлен единственным легитимным органом власти в стране.

Совет Безопасности 17 марта 2011 года через резолюцию 1973 санкционировал военное вмешательство в Ливию под предлогом защиты населения от гибели в результате подавления властями страны вооруженной оппозиции. Это дало возможность НАТО проводить воздушные операции против существовавшего более 40 лет режима, в результате чего глава Ливии Муаммар Каддафи был свергнут и погиб, скрываясь от преследования оппозиции.