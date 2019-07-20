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РИА Новости

Экс-премьера Ливии времен Каддафи выпустили из тюрьмы

Вчера, 20:03
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КАИР, 20 июл - РИА Новости. Минюст Ливии принял решение освободить "по состоянию здоровья" бывшего главу правительства аль-Багдади аль-Махмуди, который занимал этот пост в последние годы правления свергнутого ливийского лидера Муамара Каддафи.
Согласно заявлению Минюста на официальной страничке в сети Facebook, решение принято "на основании рекомендации специальной медицинской комиссии, которая заявила о необходимости продолжения лечения в специализированных медучреждениях вне пенитенциарной системы". "Все возможности лечения в системе министерств юстиции и здравоохранения внутри страны исчерпаны", - говорится в сообщении.
При этом в Минюсте Ливии подчеркнули, что освобождение по состоянию здоровья не означает прекращение судебного преследования и завершения или принятия окончательно решения по обвинениям в адрес экс-премьера.
Глава Высшего народного комитета (правительства) Ливии Аль-Багдади аль-Махмуди занимал этот пост с 2006 года. Во время событий 2011 года долгое время оставался верен лидеру страны Муамару Каддафи, неоднократно пытался начать переговоры с международным сообществом, чтобы остановить насилие в стране. После взятия столицы повстанцам, аль-Багдади бежал в соседний Тунис. В июне 2012 года Тунис выдал экс-премьера новым ливийским властям.
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В 2015 году Аль-Махмуди был приговорен к смертной казни по делу о подавлении антиправительственных протестов в Ливии вместе другими бывшими высокопоставленными деятелями этой страны.
В середине февраля 2011 года в Ливии начались массовые демонстрации против властей, которые переросли в вооруженное противостояние. Созданный оппозицией Переходный национальный совет (ПНС) был объявлен единственным легитимным органом власти в стране.
Совет Безопасности 17 марта 2011 года через резолюцию 1973 санкционировал военное вмешательство в Ливию под предлогом защиты населения от гибели в результате подавления властями страны вооруженной оппозиции. Это дало возможность НАТО проводить воздушные операции против существовавшего более 40 лет режима, в результате чего глава Ливии Муаммар Каддафи был свергнут и погиб, скрываясь от преследования оппозиции.
Ливия до настоящего времени переживает период нестабильности. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза правительство национального согласия во главе с Файезом Сарраджем. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией.
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