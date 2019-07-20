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РИА Новости

Британское правительство обсудило меры защиты судов в Персидском заливе

Вчера, 19:45
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© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкБашня Виктории Вестминстерского дворца в Лондоне
Башня Виктории Вестминстерского дворца в Лондоне
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
Башня Виктории Вестминстерского дворца в Лондоне. Архивное фото
ЛОНДОН, 20 июл – РИА Новости, Денис Ворошилов. Правительство Великобритании обсуждает меры по защите британских судов, проходящих через Ормузский пролив, заявил глава МИД страны Джереми Хант.
Накануне вечером ВМС Корпуса стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) задержали в Ормузском проливе британский танкер Stena Impero и впоследствии сопроводили его в порт Бендер-Аббас. Экипаж танкера, состоящий из 23 человек, в том числе трех россиян, остается на борту, но судовладелец не может с ним связаться. Иранские власти заявили, что экипаж судна здоров, а танкер стоит на якоре у порта.
В субботу прошло очередное совещание членов кабинета министров, посвященное росту напряженности в Персидском заливе. Министр совещались "продолжительное время", обсуждая ситуацию вокруг захваченного Ираном танкера. Такое же экстренное совещание было проведено накануне поздно вечером.
Британский танкер Stena Impero
Вчера, 18:57
Корабль ВМС Британии пытался помешать задержанию танкера, заявили в Иране
"Совещание правительства по экстренным вопросам вновь было проведено сегодня. Мы подтвердили желание Британии двигаться к деэскалации ситуации, но факт того, что танкер был задержан в оманских территориальных водах, явно противоречит международному праву. Мы также обсудили пути обеспечения безопасности британских и иностранных судов при прохождении Ормузского пролива", - написал Хант в Twitter.
Министр также пообещал, что проинформирует парламент о развитии ситуации в понедельник.
Инцидент со Stena Impero стал фактическим ответом иранских властей на задержание иранского танкера властями британского Гибралтара 4 июля. Судно Grace 1 было заподозрено в нарушении санкций ЕС против Сирии. В рамках расследования дела полиция задержала капитана, старшего помощника танкера и еще двух членов экипажа. Суд продлили их содержание под стражей до 15 августа.
Британский танкер Stena Impero
Вчера, 10:04
В Иране объяснили задержание британского танкера в Ормузском проливе
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Джереми ХантВеликобританияИранВ мире
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