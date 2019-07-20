Британское правительство обсудило меры защиты судов в Персидском заливе

ЛОНДОН, 20 июл – РИА Новости, Денис Ворошилов. Правительство Великобритании обсуждает меры по защите британских судов, проходящих через Ормузский пролив, заявил глава МИД страны Джереми Хант.

Накануне вечером ВМС Корпуса стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) задержали в Ормузском проливе британский танкер Stena Impero и впоследствии сопроводили его в порт Бендер-Аббас. Экипаж танкера, состоящий из 23 человек, в том числе трех россиян, остается на борту, но судовладелец не может с ним связаться. Иранские власти заявили, что экипаж судна здоров, а танкер стоит на якоре у порта.

В субботу прошло очередное совещание членов кабинета министров, посвященное росту напряженности в Персидском заливе. Министр совещались "продолжительное время", обсуждая ситуацию вокруг захваченного Ираном танкера. Такое же экстренное совещание было проведено накануне поздно вечером.

"Совещание правительства по экстренным вопросам вновь было проведено сегодня. Мы подтвердили желание Британии двигаться к деэскалации ситуации, но факт того, что танкер был задержан в оманских территориальных водах, явно противоречит международному праву. Мы также обсудили пути обеспечения безопасности британских и иностранных судов при прохождении Ормузского пролива", - написал Хант в Twitter

Министр также пообещал, что проинформирует парламент о развитии ситуации в понедельник.