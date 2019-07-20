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РИА Новости

"Союз МС-13" с экипажем МКС вышел на орбиту

Вчера, 19:42
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© РИА Новости / Алексей КуденкоРакета-носитель "Союз-ФГ" с пилотируемым кораблем "Союз МС-13" на стартовой площадке космодрома Байконур
Ракета-носитель Союз-ФГ с пилотируемым кораблем Союз МС-13 на стартовой площадке космодрома Байконур
© РИА Новости / Алексей Куденко
Ракета-носитель "Союз-ФГ" с пилотируемым кораблем "Союз МС-13" на стартовой площадке космодрома Байконур. Архивное фото
КОСМОДРОМ БАЙКОНУР, 20 июл — РИА Новости. Космический корабль "Союз МС-13" с экипажем из трех человек отделился от третьей ступени ракеты "Союз-ФГ" и взял курс к Международной космической станции, передает корреспондент РИА Новости.
Как отметил после пуска гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин, полет проходит нормально.
"Корабль выведен на орбиту, идет в направлении МКС, все конструкции раскрылись, солнечные батареи тоже, все штатно", — сказал Рогозин журналистам.
Ракета стартовала в 19:28 по московскому времени. Полет к МКС займет чуть более шести часов. За это время корабль сделает четыре оборота вокруг Земли. Стыковка со станцией запланирована в ночь на 21 июля и состоится в 1:51.
На МКС отправились российский космонавт Александр Скворцов, американский астронавт Эндрю Морган и астронавт Европейского космического агентства итальянец Лука Пармитано.
Новому экипажу предстоит провести ряд экспериментов, среди которых отработка управления роботом-аватаром "Федором". Кроме того, в ноябре запланирован выход в открытый космос.
На станции новый экипаж ждут российский космонавт Алексей Овчинин и американец Ник Хейг, которые со второй попытки попали на МКС 15 марта. Первый их полет 11 октября 2018 года завершился через 20 минут после старта из-за аварии ракеты. Вместе с ними на станции находится астронавт НАСА Кристина Кук.
Члены дублирующего экипажа МКС-59/60: Эндрю Морган, Александр Скворцов и Лука Пармитано на предполетной пресс-конференции с участием основного и дублирующего экипажей МКС. 13 марта 2019
19 июля, 17:35
Космонавт Скворцов заявил, что ему будет интересно поработать с "Федором"
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Европейское космическое агентствоРоскосмосНАСАРИА Наука
Популярные комментарии
Опять с Байконура. На восточном - только не пилотируемые. Миллиарды вбухали и продолжаем Астане за аренду своего космодрома платить.
20 июля, 21:37
vyachnick Новиков
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