"Союз МС-13" с экипажем МКС вышел на орбиту

КОСМОДРОМ БАЙКОНУР, 20 июл — РИА Новости. Космический корабль "Союз МС-13" с экипажем из трех человек отделился от третьей ступени ракеты "Союз-ФГ" и взял курс к Международной космической станции, передает корреспондент РИА Новости.
Как отметил после пуска гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин, полет проходит нормально.
"Корабль выведен на орбиту, идет в направлении МКС, все конструкции раскрылись, солнечные батареи тоже, все штатно", — сказал Рогозин журналистам.
Ракета стартовала в 19:28 по московскому времени. Полет к МКС займет чуть более шести часов. За это время корабль сделает четыре оборота вокруг Земли. Стыковка со станцией запланирована в ночь на 21 июля и состоится в 1:51.
На МКС отправились российский космонавт Александр Скворцов, американский астронавт Эндрю Морган и астронавт Европейского космического агентства итальянец Лука Пармитано.
Новому экипажу предстоит провести ряд экспериментов, среди которых отработка управления роботом-аватаром "Федором". Кроме того, в ноябре запланирован выход в открытый космос.
На станции новый экипаж ждут российский космонавт Алексей Овчинин и американец Ник Хейг, которые со второй попытки попали на МКС 15 марта. Первый их полет 11 октября 2018 года завершился через 20 минут после старта из-за аварии ракеты. Вместе с ними на станции находится астронавт НАСА Кристина Кук.