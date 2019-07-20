"Союз МС-13" с экипажем МКС вышел на орбиту

КОСМОДРОМ БАЙКОНУР, 20 июл — РИА Новости. Космический корабль "Союз МС-13" с экипажем из трех человек отделился от третьей ступени ракеты "Союз-ФГ" и взял курс к Международной космической станции, передает корреспондент РИА Новости.

Как отметил после пуска гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин, полет проходит нормально.

"Корабль выведен на орбиту, идет в направлении МКС, все конструкции раскрылись, солнечные батареи тоже, все штатно", — сказал Рогозин журналистам.

Ракета стартовала в 19:28 по московскому времени. Полет к МКС займет чуть более шести часов. За это время корабль сделает четыре оборота вокруг Земли. Стыковка со станцией запланирована в ночь на 21 июля и состоится в 1:51.

На МКС отправились российский космонавт Александр Скворцов, американский астронавт Эндрю Морган и астронавт Европейского космического агентства итальянец Лука Пармитано.

Новому экипажу предстоит провести ряд экспериментов, среди которых отработка управления роботом-аватаром "Федором". Кроме того, в ноябре запланирован выход в открытый космос.