Сообщивший о бомбе в самолете в Белграде хотел привлечь внимание стюардессы

БЕЛГРАД, 20 июл – РИА Новости. Гражданин Сербии, задержанный за ложное сообщение о бомбе в самолете компании Lufthansa в аэропорту Белграда, объяснил свой поступок желанием задержать в Сербии понравившуюся ему стюардессу, передает агентство Гражданин Сербии, задержанный за ложное сообщение о бомбе в самолете компании Lufthansa в аэропорту Белграда, объяснил свой поступок желанием задержать в Сербии понравившуюся ему стюардессу, передает агентство Танюг

Утром в четверг неизвестный позвонил на аэродром "Никола Тесла" и сообщил о взрывном устройстве на борту самолета компании Lufthansa, отправляющемся во Франкфурт-на-Майне. На место сразу выехали сотрудники противодиверсионного подразделения МВД, которые несколько часов проводили осмотр самолета, из которого были эвакуированы 130 пассажиров и пять членов экипажа. Взрывное устройство на борту обнаружено не было. Вечером того же дня полиция задержала в Белграде подозреваемого в "создании паники и нарушении порядка".

"После получения показаний прокуратура предложила применить к нему меру ареста", - цитирует агентство пресс-секретаря прокуратуры Ивана Марковича.

По данным СМИ, 65-летний задержанный Зоран Н. рассказал прокурору, что в среду познакомился в зоне отдыха на Савском озере в Белграде с двумя стюардессами Lufthansa. Одна из них - темнокожая – вызвала у него особо сильную симпатию и он якобы пригласил девушку на ужин.