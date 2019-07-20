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РИА Новости

Корабль "Союз МС-13" запустили с Байконура к МКС

Вчера, 19:30
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкЗапуск ракеты-носителя "Союз-ФГ" с пилотируемым кораблем "Союз МС-13" со стартовой площадки космодрома "Байконур"
Запуск ракеты-носителя Союз-ФГ с пилотируемым кораблем Союз МС-13 со стартовой площадки космодрома Байконур
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Запуск ракеты-носителя "Союз-ФГ" с пилотируемым кораблем "Союз МС-13" со стартовой площадки космодрома "Байконур"
КОСМОДРОМ БАЙКОНУР, 20 июл – РИА Новости. Ракета "Союз-ФГ" с космическим кораблем "Союз МС-13" стартовала с Байконура к Международной космической станции (МКС), передает корреспондент РИА Новости.
Через 9 минут после пуска корабль отделится от третьей ступени ракеты и возьмет курс на станцию, стыковка с которой запланирована на 1.51 мск. Примечательно, что ровно 50 лет назад лунный модуль корабля "Аполлон" с экипажем впервые в истории человечества коснулся поверхности Луны.
На МКС отправились российский космонавт Александр Скворцов, американский астронавт Эндрю Морган и астронавт Европейского космического агентства (ЕКА) итальянец Лука Пармитано. Все трое на борту российского корабля – полковники.
На станции новый экипаж ждут российский космонавт Алексей Овчинин и американец Ник Хейг, которые со второй попытки попали на МКС 15 марта (первый их полет 11 октября 2018 года завершился через 20 минут после старта из-за аварии ракеты). Вместе с ними на станции еще один астронавт НАСА Кристина Кук.
Члены дублирующего экипажа МКС-59/60: Эндрю Морган, Александр Скворцов и Лука Пармитано на предполетной пресс-конференции с участием основного и дублирующего экипажей МКС. 13 марта 2019
19 июля, 17:35
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Европейское космическое агентствоРоскосмосНАСАРИА Наука
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