Корабль "Союз МС-13" запустили с Байконура к МКС

КОСМОДРОМ БАЙКОНУР, 20 июл – РИА Новости. Ракета "Союз-ФГ" с космическим кораблем "Союз МС-13" стартовала с Байконура к Международной космической станции (МКС), передает корреспондент РИА Новости.

Через 9 минут после пуска корабль отделится от третьей ступени ракеты и возьмет курс на станцию, стыковка с которой запланирована на 1.51 мск. Примечательно, что ровно 50 лет назад лунный модуль корабля "Аполлон" с экипажем впервые в истории человечества коснулся поверхности Луны.

На МКС отправились российский космонавт Александр Скворцов, американский астронавт Эндрю Морган и астронавт Европейского космического агентства (ЕКА) итальянец Лука Пармитано. Все трое на борту российского корабля – полковники.