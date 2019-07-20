Корабль "Союз МС-13" запустили с Байконура к МКС

КОСМОДРОМ БАЙКОНУР, 20 июл – РИА Новости. Ракета "Союз-ФГ" с космическим кораблем "Союз МС-13" стартовала с Байконура к Международной космической станции (МКС), передает корреспондент РИА Новости.
Через 9 минут после пуска корабль отделится от третьей ступени ракеты и возьмет курс на станцию, стыковка с которой запланирована на 1.51 мск. Примечательно, что ровно 50 лет назад лунный модуль корабля "Аполлон" с экипажем впервые в истории человечества коснулся поверхности Луны.
На МКС отправились российский космонавт Александр Скворцов, американский астронавт Эндрю Морган и астронавт Европейского космического агентства (ЕКА) итальянец Лука Пармитано. Все трое на борту российского корабля – полковники.
На станции новый экипаж ждут российский космонавт Алексей Овчинин и американец Ник Хейг, которые со второй попытки попали на МКС 15 марта (первый их полет 11 октября 2018 года завершился через 20 минут после старта из-за аварии ракеты). Вместе с ними на станции еще один астронавт НАСА Кристина Кук.