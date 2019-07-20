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РИА Новости

СМИ: партия Зеленского выбрала спикера Верховной рады

Вчера, 19:25
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© РИА Новости / СтрингерЗаседание Верховной рады Украины. 30 мая 2019
Заседание Верховной рады Украины. 30 мая 2019
© РИА Новости / Стрингер
МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Приоритетным кандидатом на пост председателя Рады нового созыва по итогам досрочных выборов 21 июля является глава партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники.
Разумков заслужил этот пост, так как выступал основным организатором президентской кампании, считает один из собеседников РБК. Два других источника, близких к избирательному штабу партии, подтвердили, что именно кандидатура Разумкова как руководителя процесса партийного строительства и спикера двух кампаний рассматривается как основная.
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В свою очередь, глава предвыборного штаба "Слуги народа" Александр Корниенко сообщил, что в команде не принято распределять должность до обнародования итогов голосования.
"Проведем выборы, посмотрим на результат и дальше будем принимать решение", — заявил он.
При этом он считает, что Разумков сможет организовать работу парламента, "если депутаты доверят ему спикерство".
Сам Разумков от комментариев отказался.
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Очередные выборы в украинский парламент планировалось провести в октябре. В мае президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о досрочном прекращении полномочий Рады и назначил внеочередные выборы на 21 июля. Они пройдут по смешанной системе: половина депутатского корпуса (225 человек) будет избрана по партийным спискам, половина — в мажоритарных округах. Участвовать в выборах могут только партии, проходной барьер составит пять процентов.
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