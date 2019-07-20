Цены на бензин в Грузии установили исторический рекорд

ТБИЛИСИ, 20 июл — РИА Новости. Цена на бензин на автозаправочных станциях Грузии достигла в субботу исторического максимума, передает корреспондент РИА Новости.

На заправках заявили РИА Новости, что им не известно, по каким причинам выросли цены, но изменения произошли в течение двух дней.

"Цена выросла на несколько тетри, нам, сотрудникам, причины не известны. Бензин Regular, например, достиг 2,54 лари, на днях стоил 2,50 (около 0,86 доллара за литр. — Прим. ред.)", — сказал РИА Новости сотрудник автозаправки Gulf в Тбилиси.

Экономисты и аналитики связывают скачок цен на топливо с падением курса национальной валюты, который за месяц опустился с 2,64 до 2,88 лари за доллар.

"В целом цена на бензин выросла на 6-12 тетри. Позитивных ожиданий нет. Лари обесценен по отношению к доллару, и это обесценивание достигает исторического рекорда. Это главный фактор, который влияет на рост цен на бензин. Высокая цена напрямую связана с сокращением продаж", — рассказал журналистам председатель Союза импортеров нефтепродуктов Вано Мтвралишвили.

Эксперт по экономическим вопросам Ника Шенгелая считает, что "если правительство и Нацбанк не обеспечат стабилизацию курса нацвалюты, то страна получит еще хуже результат".