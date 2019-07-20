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РИА Новости

Цены на бензин в Грузии установили исторический рекорд

Вчера, 19:23
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкАЗС
АЗС
© РИА Новости / Валерий Мельников
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ТБИЛИСИ, 20 июл — РИА Новости. Цена на бензин на автозаправочных станциях Грузии достигла в субботу исторического максимума, передает корреспондент РИА Новости.
На заправках заявили РИА Новости, что им не известно, по каким причинам выросли цены, но изменения произошли в течение двух дней.
"Цена выросла на несколько тетри, нам, сотрудникам, причины не известны. Бензин Regular, например, достиг 2,54 лари, на днях стоил 2,50 (около 0,86 доллара за литр. — Прим. ред.)", — сказал РИА Новости сотрудник автозаправки Gulf в Тбилиси.
Экономисты и аналитики связывают скачок цен на топливо с падением курса национальной валюты, который за месяц опустился с 2,64 до 2,88 лари за доллар.
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"В целом цена на бензин выросла на 6-12 тетри. Позитивных ожиданий нет. Лари обесценен по отношению к доллару, и это обесценивание достигает исторического рекорда. Это главный фактор, который влияет на рост цен на бензин. Высокая цена напрямую связана с сокращением продаж", — рассказал журналистам председатель Союза импортеров нефтепродуктов Вано Мтвралишвили.
Эксперт по экономическим вопросам Ника Шенгелая считает, что "если правительство и Нацбанк не обеспечат стабилизацию курса нацвалюты, то страна получит еще хуже результат".
"Если данный курс валюты будет сохранен и в августе, то мы получим вторую волну, и цены на другие продукты вырастут на 8-10%", — заявил Шенгелая журналистам.
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ГрузияВ миреЭкономика
Популярные комментарии
"2,54 лари, на днях стоил 2,50". А в рублях-то сколько и какая такая разница по сравнению с ценами в РФ?
20 июля, 19:31
Иван Добрый
257611020
Да, ничего страшного и не произошло, стоил 84 центов теперь 86 центов. Только не могу понять, почему в России где добывают и продают за границей нефть цена почти одинакова на бензин с Грузией, которая покупает бензин из за рубежа? А кто-то еще уверяет, что не стоит их сдерживать, пускай цены растут, так лучше для всех.
20 июля, 20:28
aandreikodan
206002231
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