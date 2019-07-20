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РИА Новости

В США шесть человек погибли из-за жары

Вчера, 19:18
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Аномально жаркая погода стала причиной смерти по меньшей мере шести человек в разных штатах США, сообщает телеканал CBS.
По данным телеканала, четыре человека скончались в штате Мэрилэнд, один в Аризоне и один в Арканзасе. Кроме того сообщается, что жара может затронуть до 200 миллионов человек на Среднем Западе и восточном побережье США. Температура на выходных в этих регионах может подняться выше 32 градусов по Цельсию, при этом ощущаться как 37-45 градусов.
Ранее федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям FEMA предупредило, что около половины жителей США оказались в зоне аномальной жары. Отмечалось, что, сочетание жары и влажности может создать опасную ситуацию. Агентство напомнило, что ведущая причина связанных с погодой смертей в США — это именно жара.
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