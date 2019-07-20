В США шесть человек погибли из-за жары

По данным телеканала, четыре человека скончались в штате Мэрилэнд, один в Аризоне и один в Арканзасе. Кроме того сообщается, что жара может затронуть до 200 миллионов человек на Среднем Западе и восточном побережье США. Температура на выходных в этих регионах может подняться выше 32 градусов по Цельсию, при этом ощущаться как 37-45 градусов.