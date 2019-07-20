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РИА Новости

Задержание британского танкера должно пройти все процедуры, заявил Зариф

Вчера, 19:06
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф
Министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф. Архивное фото
МОСКВА, 20 июл – РИА Новости. Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф в ходе телефонного разговора с главой МИД Соединенного Королевства Джереми Хантом заявил, что дело о задержании британского танкера Stena Impero должно пройти юридические и правовые процедуры, сообщается в официальном заявлении правительства ИРИ.
"В ходе телефонного разговора Зариф напомнил, что вопреки незаконным действиям Великобритании по захвату иранского танкера наши действия были предприняты на основе запроса иранской Организации портов и судоходства из-за того, что английский танкер нарушил правила, это дело должно пройти по юридическим и правовым каналам", - говорится в заявлении.
В заявлении также отмечается, что обе стороны подчеркнули важность поиска правовых решений и путей, способствующих избеганию роста напряженности.
Британский танкер Stena Impero
Вчера, 18:57
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Вечером в пятницу ВМС корпуса стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) задержали в Ормузском проливе британский танкер Stena Impero и впоследствии сопроводили его в порт Бендер-Аббас. Экипаж танкера, состоящий из 23 человек, в том числе трех россиян, остается на борту, но судовладелец не может с ним связаться. В субботу днем Хант обсудил по телефону ситуацию вокруг танкера с главой иранского МИД Джавадом Зарифом.
Инцидент со Stena Impero стал фактическим ответом иранских властей на задержание иранского танкера властями британского Гибралтара 4 июля. Судно Grace 1 было заподозрено в нарушении санкций ЕС против Сирии. В рамках расследования дела полиция задержала капитана, старшего помощника танкера и еще двух членов экипажа. Суд продлили их содержание под стражей до 15 августа.
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Мохаммад Джавад ЗарифВеликобританияИранВ мире
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