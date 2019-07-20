Задержание британского танкера должно пройти все процедуры, заявил Зариф

МОСКВА, 20 июл – РИА Новости. Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф в ходе телефонного разговора с главой МИД Соединенного Королевства Джереми Хантом заявил, что дело о задержании британского танкера Stena Impero должно пройти юридические и правовые процедуры, сообщается в официальном заявлении правительства ИРИ.

"В ходе телефонного разговора Зариф напомнил, что вопреки незаконным действиям Великобритании по захвату иранского танкера наши действия были предприняты на основе запроса иранской Организации портов и судоходства из-за того, что английский танкер нарушил правила, это дело должно пройти по юридическим и правовым каналам", - говорится в заявлении.

В заявлении также отмечается, что обе стороны подчеркнули важность поиска правовых решений и путей, способствующих избеганию роста напряженности.

Вечером в пятницу ВМС корпуса стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) задержали в Ормузском проливе британский танкер Stena Impero и впоследствии сопроводили его в порт Бендер-Аббас. Экипаж танкера, состоящий из 23 человек, в том числе трех россиян, остается на борту, но судовладелец не может с ним связаться. В субботу днем Хант обсудил по телефону ситуацию вокруг танкера с главой иранского МИД Джавадом Зарифом.