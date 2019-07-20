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РИА Новости

Корабль ВМС Британии пытался помешать задержанию танкера, заявили в Иране

Вчера, 18:57
15960
© REUTERSБританский танкер Stena Impero
Британский танкер Stena Impero
© REUTERS
Британский танкер Stena Impero. Архивное фото
МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Официальный представитель Корпуса стражей исламской революции (КСИР, часть Вооруженных сил Ирана) Рамезан Шариф заявил, что задержанный в Ормузском проливе танкер Stena Impero шел в сопровождении британского военного корабля, который пытался препятствовать его задержанию, сообщает агентство Fars.
"Он пренебрег морскими правилами и нормами, вошел в Ормузский пролив в противоположном направлении и мог столкнуться с другими кораблями", — заявил Шариф.
По словам представителя КСИР, британский танкер отключил устройство позиционирования.
"Вместо того чтобы двигаться к месту входа в Персидский залив в Ормузском проливе, он двигался по маршруту, предназначенному для выхода на юге", — пояснил он.
Британские корабли не реагировали на предупреждения со стороны иранских военных.
"После оказанного сопротивления и вмешательства со стороны военного корабля Великобритании, полетов на двух вертолетах и попыток помешать ВМС КСИР выполнить свою миссию <…> танкер был остановлен и направлен в прибрежную гавань для расследования и принятия юридических мер", — добавил Шариф.
Министерство иностранных дел и по делам Содружества в Лондоне
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Вечером в пятницу ВМС Корпуса стражей исламской революции задержали в Ормузском проливе британский танкер Stena Impero и сопроводили его в порт Бендер-Аббас. Экипаж танкера, состоящий из 23 человек, в том числе трех россиян, остается на борту, но судовладелец не может с ним связаться.
Инцидент со Stena Impero стал фактическим ответом иранских властей на задержание иранского танкера властями британского Гибралтара 4 июля. Судно Grace 1 заподозрили в нарушении санкций Евросоюза против Сирии. В рамках расследования дела полиция задержала капитана, старшего помощника танкера и еще двух членов экипажа. Суд продлил их содержание под стражей до 15 августа.
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ВеликобританияИранВ мире
Популярные комментарии
Вот так, и надо действовать, англосаксы понимают только такой язык. Браво персы, браво!
20 июля, 19:46
Ruslan Dvinsk
8610018234
Всё правильно делают, а потом обменяют всех на всех, хороший пример быстрого реагирования...
20 июля, 20:15
VVitaliyTitov125
135010335
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