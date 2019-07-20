Корабль ВМС Британии пытался помешать задержанию танкера, заявили в Иране

МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Официальный представитель Корпуса стражей исламской революции (КСИР, часть Вооруженных сил Ирана) Рамезан Шариф заявил, что задержанный в Ормузском проливе танкер Stena Impero шел в сопровождении британского военного корабля, который пытался препятствовать его задержанию, сообщает агентство Официальный представитель Корпуса стражей исламской революции (КСИР, часть Вооруженных сил Ирана) Рамезан Шариф заявил, что задержанный в Ормузском проливе танкер Stena Impero шел в сопровождении британского военного корабля, который пытался препятствовать его задержанию, сообщает агентство Fars

"Он пренебрег морскими правилами и нормами, вошел в Ормузский пролив в противоположном направлении и мог столкнуться с другими кораблями", — заявил Шариф.

По словам представителя КСИР, британский танкер отключил устройство позиционирования.

"Вместо того чтобы двигаться к месту входа в Персидский залив в Ормузском проливе, он двигался по маршруту, предназначенному для выхода на юге", — пояснил он.

Британские корабли не реагировали на предупреждения со стороны иранских военных.

"После оказанного сопротивления и вмешательства со стороны военного корабля Великобритании, полетов на двух вертолетах и попыток помешать ВМС КСИР выполнить свою миссию <…> танкер был остановлен и направлен в прибрежную гавань для расследования и принятия юридических мер", — добавил Шариф.

Вечером в пятницу ВМС Корпуса стражей исламской революции задержали в Ормузском проливе британский танкер Stena Impero и сопроводили его в порт Бендер-Аббас. Экипаж танкера, состоящий из 23 человек, в том числе трех россиян, остается на борту, но судовладелец не может с ним связаться.