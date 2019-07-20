Испания потребовала от Ирана освободить британское судно Stena Impero

МАДРИД, 20 июл – РИА Новости. Власти Испании призвали Иран освободить задержанное накануне судно Stena Impero под британским флагом.

Накануне вечером ВМС Корпуса стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) задержали в Ормузском проливе британский танкер Stena Impero и впоследствии сопроводили его в порт Бендер-Аббас. Экипаж танкера состоит из 23 человек, в том числе трех россиян.

"Правительство Испании осуждает задержание судна под британским флагом Steno Impero в Ормузском проливе и призывает иранские власти освободить его как можно скорее", - говорится в заявлении МИД.

Внешнеполитическое ведомство также заявило о необходимости избегать принятия решений, которые приводят к напряжению в регионе, и напоминает об обязательствах соблюдать правила судоходства в международных водах.