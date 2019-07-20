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РИА Новости

Испания потребовала от Ирана освободить британское судно Stena Impero

Вчера, 18:49
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© REUTERSБританский танкер Stena Impero
Британский танкер Stena Impero
© REUTERS
Британский танкер Stena Impero. Архивное фото
МАДРИД, 20 июл – РИА Новости. Власти Испании призвали Иран освободить задержанное накануне судно Stena Impero под британским флагом.
Накануне вечером ВМС Корпуса стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) задержали в Ормузском проливе британский танкер Stena Impero и впоследствии сопроводили его в порт Бендер-Аббас. Экипаж танкера состоит из 23 человек, в том числе трех россиян.
"Правительство Испании осуждает задержание судна под британским флагом Steno Impero в Ормузском проливе и призывает иранские власти освободить его как можно скорее", - говорится в заявлении МИД.
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Внешнеполитическое ведомство также заявило о необходимости избегать принятия решений, которые приводят к напряжению в регионе, и напоминает об обязательствах соблюдать правила судоходства в международных водах.
Инцидент со Stena Impero стал фактическим ответом иранских властей на задержание иранского танкера властями британского Гибралтара 4 июля. Судно Grace 1 было заподозрено в нарушении санкций ЕС против Сирии. В рамках расследования дела полиция задержала капитана, старшего помощника танкера и еще двух членов экипажа. Суд продлили их содержание под стражей до 15 августа.
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