В петербургском метро мужчина изрезал ножом глухих людей, не ответивших ему

МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. В Санкт-Петербурге мужчина ранил ножом двоих глухих людей, не ответивших на его вопрос, сообщает телеканал "Звезда".
Нападение произошло на станции метро "Пушкинская" в ночь на 20 июля. Мужчина спросил у пассажиров, выходят ли они на следующей станции. Повторив вопрос несколько раз и не получив на него ответа, он бросился на них с ножом.
По данным телеканала РЕН ТВ, один из пострадавших получил колото-резаную рану живота, другому лезвие попало в грудь.
На помощь пришел другой пассажир, ему удалось обезвредить нападавшего и вытащить его на платформу.
Пострадавших госпитализировали и прооперировали. Они находятся в стабильно тяжелом состоянии. Зачинщика конфликта задержали. Возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью".