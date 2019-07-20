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РИА Новости

В петербургском метро мужчина изрезал ножом глухих людей, не ответивших ему

Вчера, 18:46
201516
© ДТП и ЧП | Санкт-Петербург Задержание подозреваемого в нападении на людей на станции метро "Пушкинская" в Санкт-Петербурге. Стоп-кадр видео очевидца
Задержание подозреваемого в нападении на людей на станции метро Пушкинская в Санкт-Петербурге. Стоп-кадр видео очевидца
© ДТП и ЧП | Санкт-Петербург
МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. В Санкт-Петербурге мужчина ранил ножом двоих глухих людей, не ответивших на его вопрос, сообщает телеканал "Звезда".
Нападение произошло на станции метро "Пушкинская" в ночь на 20 июля. Мужчина спросил у пассажиров, выходят ли они на следующей станции. Повторив вопрос несколько раз и не получив на него ответа, он бросился на них с ножом.
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По данным телеканала РЕН ТВ, один из пострадавших получил колото-резаную рану живота, другому лезвие попало в грудь.
На помощь пришел другой пассажир, ему удалось обезвредить нападавшего и вытащить его на платформу.
Пострадавших госпитализировали и прооперировали. Они находятся в стабильно тяжелом состоянии. Зачинщика конфликта задержали. Возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью".
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Санкт-ПетербургПроисшествия
Популярные комментарии
Россия - дикая страна.
20 июля, 21:17
Alexandre Kisler
19100253
Да вся сеть уже знает национальность этого "мужчины".
20 июля, 19:48
Юрий Толстый
5200002
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