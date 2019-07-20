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РИА Новости
Культура

15 тысяч человек дрались на тортах в парке Горького

Вчера, 18:48
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. "Битва тортов" прошла в московском парке Горького на Пушкинской набережной. В ней за несколько часов приняли участие около 15 тысяч человек, сообщает портал mos.ru.
Каждый участник получил специальный защитный комбинезон, а в качестве снарядов использовали тонну тортов. Победителями стали самые чистые бойцы те, кто сумел увернуться от большего числа коржей и розочек. Мероприятие было приурочено к Дню торта.
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанк

Шоу "Битва тортов", приуроченное к "Международному дню торта", на Пушкинской набережной в парке Горького

Шоу Битва тортов, приуроченное к Международному дню торта, на Пушкинской набережной в ЦПКИО им. М. Горького
1 из 9

Шоу "Битва тортов", приуроченное к "Международному дню торта", на Пушкинской набережной в парке Горького

© РИА Новости / Виталий Белоусов
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанк

Торты пред началом шоу

Торты пред началом шоу Битва тортов, приуроченного к Международному дню торта, на Пушкинской набережной в ЦПКИО им. М. Горького
2 из 9

Торты пред началом шоу

© РИА Новости / Виталий Белоусов
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанк

"Кондитерские снаряды" пред началом шоу "Битва тортов"

Кондитерские снаряды пред началом шоу Битва тортов, приуроченного к Международному дню торта, на Пушкинской набережной в ЦПКИО им. М. Горького
3 из 9

"Кондитерские снаряды" пред началом шоу "Битва тортов"

© РИА Новости / Виталий Белоусов
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанк

Участники шоу "Битва тортов",

Участники шоу Битва тортов, приуроченного к Международному дню торта, на Пушкинской набережной в ЦПКИО им. М. Горького.
4 из 9

Участники шоу "Битва тортов",

© РИА Новости / Виталий Белоусов
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанк

Битва началась

Участники шоу Битва тортов, приуроченного к Международному дню торта, на Пушкинской набережной в ЦПКИО им. М. Горького
5 из 9

Битва началась

© РИА Новости / Виталий Белоусов
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанк

Участники "Битвы тортов",

Участники шоу Битва тортов, приуроченного к Международному дню торта, на Пушкинской набережной в ЦПКИО им. М. Горького.
6 из 9

Участники "Битвы тортов",

© РИА Новости / Виталий Белоусов
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанк

Участники "Битвы тортов"

Участники шоу Битва тортов, приуроченного к Международному дню торта, на Пушкинской набережной в ЦПКИО им. М. Горького
7 из 9

Участники "Битвы тортов"

© РИА Новости / Виталий Белоусов
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанк

Участники "Битвы тортов"

Участники шоу Битва тортов, приуроченного к Международному дню торта, на Пушкинской набережной в ЦПКИО им. М. Горького
8 из 9

Участники "Битвы тортов"

© РИА Новости / Виталий Белоусов
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанк

Уборка арены после шоу "Битва тортов", приуроченного к "Международному дню торта", на Пушкинской набережной в парке Горького

Уборка арены после шоу Битва тортов, приуроченного к Международному дню торта, на Пушкинской набережной в ЦПКИО им. М. Горького
9 из 9

Уборка арены после шоу "Битва тортов", приуроченного к "Международному дню торта", на Пушкинской набережной в парке Горького

© РИА Новости / Виталий Белоусов
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КультураСтиль жизниПарк имени ГорькогоМосква
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