15 тысяч человек дрались на тортах в парке Горького

МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. "Битва тортов" прошла в московском парке Горького на Пушкинской набережной. В ней за несколько часов приняли участие около 15 тысяч человек, сообщает портал mos.ru.
Каждый участник получил специальный защитный комбинезон, а в качестве снарядов использовали тонну тортов. Победителями стали самые чистые бойцы те, кто сумел увернуться от большего числа коржей и розочек. Мероприятие было приурочено к Дню торта.
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанк
Шоу "Битва тортов", приуроченное к "Международному дню торта", на Пушкинской набережной в парке Горького
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Шоу "Битва тортов", приуроченное к "Международному дню торта", на Пушкинской набережной в парке Горького
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Торты пред началом шоу
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанк
"Кондитерские снаряды" пред началом шоу "Битва тортов"
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"Кондитерские снаряды" пред началом шоу "Битва тортов"
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Участники шоу "Битва тортов",
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Битва началась
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Участники "Битвы тортов",
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Участники "Битвы тортов"
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Участники "Битвы тортов"
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанк
Уборка арены после шоу "Битва тортов", приуроченного к "Международному дню торта", на Пушкинской набережной в парке Горького
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Уборка арены после шоу "Битва тортов", приуроченного к "Международному дню торта", на Пушкинской набережной в парке Горького