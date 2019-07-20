Медики рассказали о состоянии отравившейся на Ибице девочки из России

МАДРИД, 20 июл – РИА Новости. Состояние трехлетней девочки из России, случайно отравившейся наркотиками на Ибице (Балеарские острова, Испания), по-прежнему тяжелое, сообщает агентство EFE со ссылкой на департамент здравоохранения Ибицы и Форментеры.
По данным департамента, ее состояние, которое ранее оценивалось как критическое, расценивается как тяжелое.
Трехлетняя девочка из России была доставлена в больницу после отравления наркотиками на Ибице. На острове девочка находится на отдыхе вместе со своей семьей. Она нашла таблетку экстази на земле, когда гуляла в парке с матерью. После того, как ребенок почувствовал себя плохо, женщина обратилась в местную больницу, откуда девочку отправили в больницу Son Espases города Пальма-де-Майорка.
В пятницу в больнице РИА Новости сообщили, что ее состояние стабильно тяжелое, но динамика положительная.