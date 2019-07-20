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РИА Новости

Более 240 человек обратились на горячую линию для пострадавших в Приангарье

Вчера, 18:31
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© РИА Новости / Кирилл Шипицин / Перейти в фотобанкПоследствия подтопления в городе Тулун в Иркутской области
Последствия подтопления в городе Тулун в Иркутской области
© РИА Новости / Кирилл Шипицин
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Последствия подтопления в городе Тулун в Иркутской области. Архивное фото
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Более 240 граждан обратились на горячую линию для пострадавших от наводнения в Иркутской области, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ.
"По предложению комиссии Генеральной прокуратуры РФ в прокуратуре Иркутской области с 15 июля работает горячая линия по телефону 8-908-773-3877 для пострадавших от наводнения в регионе", - говорится в сообщении.
Сообщается, что горячая линия создана для принятия от граждан информации о трудностях, с которыми они сталкиваются, для информирования населения, предпринимателей об их правах и возможностях в связи со сложившейся чрезвычайной ситуацией.
Отмечается, что горячая линия прокуратуры области востребована населением, с момента ее создания за помощью уже обратились 243 гражданина.
Вид на район подтопления в городе Тулуне Иркутской области
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"Обратившимся даются разъяснения об основаниях и порядке получения мер государственной поддержки, процедуре обследования межведомственными комиссиями поврежденных водой домов с целью установления их пригодности для дальнейшего проживания, о полномочиях государственных органов", - уточняется в сообщении.
Режим ЧС действует в 8 районах Приангарья, пострадавших от паводка. Наводнение в Иркутской области прошло в конце июня. Погибли 25 человек, 7 числятся пропавшими без вести. За время паводка было подтоплено 107 населенных пунктах региона, почти по 11 тысяч жилых домов. От паводка пострадали более 38 тысяч человек. По предварительным данным, восстановлению не подлежат 3,5 тысячи домов.
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