Более 240 человек обратились на горячую линию для пострадавших в Приангарье

МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Более 240 граждан обратились на горячую линию для пострадавших от наводнения в Иркутской области, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ.

"По предложению комиссии Генеральной прокуратуры РФ в прокуратуре Иркутской области с 15 июля работает горячая линия по телефону 8-908-773-3877 для пострадавших от наводнения в регионе", - говорится в сообщении.

Сообщается, что горячая линия создана для принятия от граждан информации о трудностях, с которыми они сталкиваются, для информирования населения, предпринимателей об их правах и возможностях в связи со сложившейся чрезвычайной ситуацией.

Отмечается, что горячая линия прокуратуры области востребована населением, с момента ее создания за помощью уже обратились 243 гражданина.

"Обратившимся даются разъяснения об основаниях и порядке получения мер государственной поддержки, процедуре обследования межведомственными комиссиями поврежденных водой домов с целью установления их пригодности для дальнейшего проживания, о полномочиях государственных органов", - уточняется в сообщении.