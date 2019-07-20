Члены экипажа захваченного Ираном танкера здоровы, сообщили в Британии

ЛОНДОН, 20 июл – РИА Новости, Денис Ворошилов. Члены экипажа захваченного Ираном танкера здоровы, судовладельцы готовят запрос на посещение моряков на борту, заявил представитель британской компании-совладельца судна Northern Marine Management.

Накануне вечером ВМС Корпуса стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) задержали в Ормузском проливе британский танкер Stena Impero и впоследствии сопроводили его в порт Бендер-Аббас. Экипаж танкера, состоящий из 23 человек, в том числе трех россиян, остается на борту, но судовладелец не может с ним связаться.

"Нашим страховщикам удалось связаться с руководителем порта Бендер-Аббас по вопросам мореходства. Он сообщил, что члены экипажа нашего корабля в "хорошем состоянии здоровья", сам танкер стоит на якоре у порта. Он также попросил направить официальный запрос для организации посещения моряков на корабле. Я подтверждаю, что такой запрос готовится", - говорится в письменном заявлении представителя компании, полученном РИА Новости.

Также страховщики рассказали судовладельцам, что администрация порта не получала никаких указаний о том, что будет с судном далее.