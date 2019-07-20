В префектуре Фукусима впервые после аварии на АЭС открылся пляж

МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Пляж Китайзуми (Kitaizumi) в городе Минамисома близ АЭС "Фукусима-1" открылся впервые с момента аварии в марте 2011 года, сообщает газета Пляж Китайзуми (Kitaizumi) в городе Минамисома близ АЭС "Фукусима-1" открылся впервые с момента аварии в марте 2011 года, сообщает газета Japan Times

Некоторые районы океана близ этого места хорошо известны любителям серфинга. В день открытия пляжа японская ассоциация серфинга провела соревнование.

"Чтобы развеять вредные слухи (о радиации – ред.) мы попытались сделать этот пляж одним из самых безопасных в Японии… В будущем мы надеемся провести здесь международное соревнование по серфингу", - заявил 49-летний житель города Масахиро Нишизава (Masihiro Nishizawa). Как сообщает издание, он сыграл центральную роль в организации соревнования и в работе над тем, чтобы пляж стал безопасным для посещения жителей.

Также на побережье состоялось соревнование по пляжному волейболу. Кроме того, ко дню возобновления работы пляжа был сооружен волнолом и создан общественный парк.

Газета уточняет, что испытания, проведенные властями префектуры Фукусима в мае, подтвердили, что количество радиации в воздухе и качество воды были такими же, как до катастрофы.