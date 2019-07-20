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РИА Новости

Оставшихся в "китовой тюрьме" в Приморье косаток выпустят до конца лета

Вчера, 17:58
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкПогрузка и отправка второй партии косаток в бухте Средняя
Погрузка и отправка второй партии косаток в бухте Средняя
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Погрузка и отправка второй партии косаток в бухте Средняя. Архивное фото
НАЛЬЧИК, 20 июл – РИА Новости. Пять оставшихся в "китовой тюрьме" в Приморье косаток выпустят в естественную среду обитания до конца лета, сообщил министр природных ресурсов и экологии России Дмитрий Кобылкин.
"Я бы очень хотел, чтобы их (косаток – ред.) еще вчера выпустили. Но, к сожалению, это очень сложный процесс. Сегодня на уровне правительства России утверждена дорожная карта. Мы должны, не торопясь, эту работу выполнить, выполнить ее в летний период времени. У нас все для этого есть, мы успеваем", - сказал Кобылкин журналистам в субботу в Нальчике во время визита в Кабардино-Балкарию.
Он отметил, что самое главное - сохранить косаткам жизнь. "Главное, чтобы они все остались живы. Это основная наша задача. Думаю, все будет хорошо, и они обретут свою естественную среду обитания", - добавил министр.
Косатка из китовой тюрьмы
6 июля, 08:42
Опубликовано видео выпуска косаток и белух из "китовой тюрьмы" в море
Ситуация с "китовой тюрьмой" стала резонансной после того, как в Greenpeace в октябре 2018 года заявили, что готовится незаконная продажа из России в Китай 13 краснокнижных косаток, за последние пять лет туда вывезли 15 этих млекопитающих. Владивостокская природоохранная прокуратура нашла нарушения со стороны Росрыболовства и компаний, которые отловили животных. Следователи завели дело о незаконном вылове водных биологических ресурсов и жестоком обращении с животными. По данным СК, в бухте было 11 косаток - все они оказались детенышами, - и 90 белух, которые не достигли половой зрелости, 13 из них были младше года. Позже три белухи и одна косатка пропали из вольеров.
Президент Владимир Путин 22 февраля дал поручение Минприроды и Минсельхозу России вместе с учеными решить судьбу животных, содержащихся в бухте Средняя в Приморье. Суд на Сахалине признал, что животные были выловлены незаконно, и признал незаконными приказы Росрыболовства, которыми распределены квоты на отлов косаток и белух.
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