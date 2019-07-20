Оставшихся в "китовой тюрьме" в Приморье косаток выпустят до конца лета

НАЛЬЧИК, 20 июл – РИА Новости. Пять оставшихся в "китовой тюрьме" в Приморье косаток выпустят в естественную среду обитания до конца лета, сообщил министр природных ресурсов и экологии России Дмитрий Кобылкин.

"Я бы очень хотел, чтобы их (косаток – ред.) еще вчера выпустили. Но, к сожалению, это очень сложный процесс. Сегодня на уровне правительства России утверждена дорожная карта. Мы должны, не торопясь, эту работу выполнить, выполнить ее в летний период времени. У нас все для этого есть, мы успеваем", - сказал Кобылкин журналистам в субботу в Нальчике во время визита в Кабардино-Балкарию.

Он отметил, что самое главное - сохранить косаткам жизнь. "Главное, чтобы они все остались живы. Это основная наша задача. Думаю, все будет хорошо, и они обретут свою естественную среду обитания", - добавил министр.

Ситуация с "китовой тюрьмой" стала резонансной после того, как в Greenpeace в октябре 2018 года заявили, что готовится незаконная продажа из России в Китай 13 краснокнижных косаток, за последние пять лет туда вывезли 15 этих млекопитающих. Владивостокская природоохранная прокуратура нашла нарушения со стороны Росрыболовства и компаний, которые отловили животных. Следователи завели дело о незаконном вылове водных биологических ресурсов и жестоком обращении с животными. По данным СК, в бухте было 11 косаток - все они оказались детенышами, - и 90 белух, которые не достигли половой зрелости, 13 из них были младше года. Позже три белухи и одна косатка пропали из вольеров.