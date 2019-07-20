Госдеп обвинил Китай в подрыве безопасности в Южно-Китайском море

ВАШИНГТОН, 20 июл - РИА Новости, Алексей Богдановский. США обвинили Китай в попытке силой захватить контроль над месторождениями нефти и газа в Южно-Китайском море.

"Китай забирает себе аванпосты в Южно-Китайском море и занимается их милитаризацией. Он также предпринимает и другие усилия по подтверждению своих незаконных морских требований в этом море. В частности, используется военное ополчение, целью которого является запугивать, принуждать и угрожать другим странам. Все это подрывает мир и безопасность в регионе", - заявила в субботу официальный представитель госдепартамента Морган Ортагус.

Из стран, которым, по мнению США, угрожает Китай, Ортагус назвала лишь Вьетнам. Ранее власти Вьетнама потребовали от КНР вывести свои исследовательские суда из зоны Южно-Китайского моря, которую Ханой считает своей исключительной экономической зоной в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву 1982 года.

"США обеспокоены сообщениями о том, что Китай вмешивается в деятельность по добыче нефти и газа в Южно-Китайском море, в том числе и в давнюю деятельность Вьетнама по разведке и добыче. Неоднократные провокации Китая, направленные против нефте- и газодобычи со стороны других стран, претендующих на эти запасы, угрожает энергобезопасности региона и подрывает свободный и открытый энергетический рынок в регионах Индийского и Тихого океанов", - заявила представитель госдепа.

"США твердо выступают против принуждения и запугивания со стороны какого-либо претендента, пытающегося утвердить свои территориальные и морские притязания. Китай должен прекратить вести себя агрессивно и воздерживаться от подобной провокационной и дестабилизирующей деятельности", - заявила Ортагус.

В США растет обеспокоенность сообщениями о строительстве Китаем военных объектов в Южно-Китайском море. Пекин заявляет, что его действия не противоречат международному праву.

У Китая и ряда стран региона — Японии, Вьетнама и Филиппин — есть разногласия по морским границам и зонам ответственности в Южно-Китайском и Восточно-Китайском морях. КНР считает, что Филиппины и Вьетнам сознательно используют поддержку США для эскалации напряженности в регионе.