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РИА Новости

Госдеп обвинил Китай в подрыве безопасности в Южно-Китайском море

Вчера, 17:57
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© Depositphotos / teamtimeЗдание Госдепартамента США в Вашингтоне
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
© Depositphotos / teamtime
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 20 июл - РИА Новости, Алексей Богдановский. США обвинили Китай в попытке силой захватить контроль над месторождениями нефти и газа в Южно-Китайском море.
"Китай забирает себе аванпосты в Южно-Китайском море и занимается их милитаризацией. Он также предпринимает и другие усилия по подтверждению своих незаконных морских требований в этом море. В частности, используется военное ополчение, целью которого является запугивать, принуждать и угрожать другим странам. Все это подрывает мир и безопасность в регионе", - заявила в субботу официальный представитель госдепартамента Морган Ортагус.
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Из стран, которым, по мнению США, угрожает Китай, Ортагус назвала лишь Вьетнам. Ранее власти Вьетнама потребовали от КНР вывести свои исследовательские суда из зоны Южно-Китайского моря, которую Ханой считает своей исключительной экономической зоной в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву 1982 года.
"США обеспокоены сообщениями о том, что Китай вмешивается в деятельность по добыче нефти и газа в Южно-Китайском море, в том числе и в давнюю деятельность Вьетнама по разведке и добыче. Неоднократные провокации Китая, направленные против нефте- и газодобычи со стороны других стран, претендующих на эти запасы, угрожает энергобезопасности региона и подрывает свободный и открытый энергетический рынок в регионах Индийского и Тихого океанов", - заявила представитель госдепа.
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"США твердо выступают против принуждения и запугивания со стороны какого-либо претендента, пытающегося утвердить свои территориальные и морские притязания. Китай должен прекратить вести себя агрессивно и воздерживаться от подобной провокационной и дестабилизирующей деятельности", - заявила Ортагус.
В США растет обеспокоенность сообщениями о строительстве Китаем военных объектов в Южно-Китайском море. Пекин заявляет, что его действия не противоречат международному праву.
У Китая и ряда стран региона — Японии, Вьетнама и Филиппин — есть разногласия по морским границам и зонам ответственности в Южно-Китайском и Восточно-Китайском морях. КНР считает, что Филиппины и Вьетнам сознательно используют поддержку США для эскалации напряженности в регионе.
Постоянная палата третейского суда в Гааге в июле 2016 года по иску Филиппин постановила, что Китай не имеет оснований для территориальных притязаний в Южно-Китайском море. Китай не признал решение арбитража.
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