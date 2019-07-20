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РИА Новости

В России думают, как превратить лунный грунт в бетон, рассказал ученый

Вчера, 17:54
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© NASA / Johnson Space CenterОбразец лунного грунта 60025, доставленный на Землю "Аполлоном-16" в 1972 году
Образец лунного грунта 60025, доставленный на Землю Аполлоном-16 в 1972 году
© NASA / Johnson Space Center
Образец лунного грунта 60025, доставленный на Землю "Аполлоном-16" в 1972 году. Архивное фото
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Российские учёные разрабатывают технологии спекания лунного грунта в твердое покрытие, чтобы избавить будущую лунную базу от прилипчивой пыли под ногами астронавтов, рассказал в интервью РИА Новости заведующий лабораторией геохимии Луны и планет Института геохимии и аналитической химии РАН Евгений Слюта.
"Для строительства будущей лунной инфраструктуры мы разрабатываем средства, которые позволят спечь поверхность лунного грунта и образовать твердую поверхность", - рассказал он.
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Российские ученые в Антарктике отработают создание лунной базы
Для спекания поверхности учёные исследуют возможность использования концентрированной солнечной энергии, лазерного воздействия и микроволнового излучения. "Эти работы находятся на начальном этапе. Но решение этой задачи позволит защитить объекты инфраструктуры от воздействия пыли", - рассказал он.
Слюта пояснил, что у лунного реголита очень высокая степень налипания на скафандры и научную аппаратуру. "Это связано с формой самих частиц, потому что в отличие от земного песка они не обкатаны ветром и водой, а имеют острые углы. Также это связано с их электростатикой. Во время восхода Солнца пыль заряжается, поднимается над поверхностью. Она такая мелкая, размером в первые десятки микрон, что ее не видно", - рассказал учёный.
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Ученый рассказал о доставленном астронавтами лунном грунте
По его словам, пыль сильно влияет на деградацию солнечных батарей. Панели покрываются ею и перегреваются. Так, рассказал Слюта, солнечные батареи научной станции на месте посадки "Аполлона-11" проработали порядка 28 дней и после этого станция отключилась. Это произошло из-за налипшей пыли. Последующие экспедиции стали использовать изотопные источники для выработки электроэнергии. "Лунная пыль очень абразивная. Она везде оставляла царапины, к чему прикасались испачканные пылью перчатки скафандров астронавтов", - рассказал учёный.
Кроме того, российскими учёными проанализированы звучащие предложения по строительству инфраструктуры из лунного реголита. "Сейчас, например, очень модна 3D-печать, предлагается печать объектов на Луне на таком принтере. Но такой способ использует дополнительные компоненты в качестве клея, который необходимо доставлять с Земли. По ценам 2009 года доставка 1 килограмма груза на поверхность Луны оценивалась в 60 тысяч долларов, представляете, в какую стоимость выйдет доставка туда связующих компонентов? Поэтому мы сосредоточились на разработке технологий, которые не требуют дополнительных компонентов, а используют только имеющиеся на Луне ресурсы", - рассказал он.
В субботу во всем мире отмечается 50-летие первой высадки землян на Луну. Астронавты НАСА Нил Армстронг и Базз Олдрин 20 июля 1969 года в 23.18 мск в лунном модуле корабля "Аполлон-11" прилунились на поверхности естественного спутника Земли. Армстронг первым из землян 21 июля в 05.56 мск ступил на лунную поверхность.
Полную версию интервью читайте на ria.ru>>
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