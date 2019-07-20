Пропавшего в Польше пятилетнего россиянина нашли мертвым

ВАРШАВА, 20 июл — РИА Новости. Сотрудники правоохранительных органов обнаружили тело пропавшего более недели назад в Польше пятилетнего мальчика из России, заявил в субботу журналистам представитель варшавской полиции Мариуш Мрожек.

"С вероятностью и даже уверенностью можно сделать вывод, что мы нашли тело этого мальчика. Об этом свидетельствует, в частности, его одежда", — сказал он.

Полицейские нашли тело ребенка на трассе между Варшавой и Гродзиск-Мазовецким.

"Будет, конечно, опознание с участием семьи, будут соответствующие действия прокурора, однако мы считаем, что вероятность достаточно высокая, и эта информация должна быть передана", — добавил полицейский.

Полиция пока не хочет говорить о том, как мальчик умер. Мрожек попросил с уважением отнестись к горю семьи и не спекулировать на тему трагедии.

Ребенок пропал 10 июля после того, как отец забрал его из населенного пункта Гроджиск-Мазовецкий и уехал в неизвестном направлении. Тем же вечером мужчину нашли мертвым. Прокуратура Польши считает, что он совершил самоубийство.