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РИА Новости

Пропавшего в Польше пятилетнего россиянина нашли мертвым

Вчера, 17:54
202367
© Fotolia / Radoslaw MaciejewskiПольская полиция
Польская полиция
© Fotolia / Radoslaw Maciejewski
ВАРШАВА, 20 июл — РИА Новости. Сотрудники правоохранительных органов обнаружили тело пропавшего более недели назад в Польше пятилетнего мальчика из России, заявил в субботу журналистам представитель варшавской полиции Мариуш Мрожек.
"С вероятностью и даже уверенностью можно сделать вывод, что мы нашли тело этого мальчика. Об этом свидетельствует, в частности, его одежда", — сказал он.
Полицейские нашли тело ребенка на трассе между Варшавой и Гродзиск-Мазовецким.
"Будет, конечно, опознание с участием семьи, будут соответствующие действия прокурора, однако мы считаем, что вероятность достаточно высокая, и эта информация должна быть передана", — добавил полицейский.
Полиция пока не хочет говорить о том, как мальчик умер. Мрожек попросил с уважением отнестись к горю семьи и не спекулировать на тему трагедии.
Ребенок пропал 10 июля после того, как отец забрал его из населенного пункта Гроджиск-Мазовецкий и уехал в неизвестном направлении. Тем же вечером мужчину нашли мертвым. Прокуратура Польши считает, что он совершил самоубийство.
Ранее в польских СМИ появилась информация, что удалось обнаружить машину, в которой отец вывез мальчика, но ребенка внутри не оказалось. Мужчина, забрав сына, отправил жене СМС: "Ты его больше никогда не увидишь".
Пропавший ранее десятилетний житель села Чапаевское Сакмарского района Оренбургской области был найден мертвым
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Пропавшего мальчика из Оренбуржья нашли мертвым
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ПольшаРоссияВ мире
Популярные комментарии
От нелюдь, сам сдохни, а ребенка-то за что??????!!!!!
20 июля, 18:37
Сергей Потапов
132011103
Люди порой бывают невменяемы. Хуже животных. Какое животное убьют свое дитя? Жуть.
20 июля, 19:15
НЛНаталья Лобова
70001507
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