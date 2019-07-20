МИД Польши призвал Иран немедленно освободить британский танкер

ВАРШАВА, 20 июл – РИА Новости. Официальная Варшава призывает иранские власти немедленно освободить британский танкер, говорится в заявлении МИД Польши, распространенном в субботу.

Накануне вечером ВМС Корпуса стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) задержали в Ормузском проливе британский танкер Stena Impero и впоследствии сопроводили его в порт Бендер-Аббас. Экипаж танкера, состоящий из 23 человек, в том числе трех россиян, остается на борту, но судовладелец не может с ним связаться.

"В связи с последними инцидентами, касающимися ареста и задержания кораблей в Ормузском проливе, Польша призывает Иран уважать международные принципы свободы судоходства и немедленного освобождения британского судна", - говорится в заявлении.

"Мы глубоко обеспокоены тем, что напряженность в Персидском заливе представляет прямую угрозу безопасности морского и воздушного движения, глобальному рынку энергетических поставок, а также безопасности и стабилизации в Ближневосточном регионе".

Инцидент со Stena Impero стал фактическим ответом иранских властей на задержание иранского танкера властями британского Гибралтара 4 июля. Судно Grace 1 было заподозрено в нарушении санкций ЕС против Сирии. В рамках расследования дела полиция задержала капитана, старшего помощника танкера и еще двух членов экипажа. Суд продлили их содержание под стражей до 15 августа.