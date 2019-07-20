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РИА Новости

МИД Польши призвал Иран немедленно освободить британский танкер

Вчера, 17:50
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CC BY-SA 2.0 / Lukas Plewnia / МИД ПольшиМИД Польши
МИД Польши
CC BY-SA 2.0 / Lukas Plewnia / МИД Польши
МИД Польши. Архивное фото
ВАРШАВА, 20 июл – РИА Новости. Официальная Варшава призывает иранские власти немедленно освободить британский танкер, говорится в заявлении МИД Польши, распространенном в субботу.
Накануне вечером ВМС Корпуса стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) задержали в Ормузском проливе британский танкер Stena Impero и впоследствии сопроводили его в порт Бендер-Аббас. Экипаж танкера, состоящий из 23 человек, в том числе трех россиян, остается на борту, но судовладелец не может с ним связаться.
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"В связи с последними инцидентами, касающимися ареста и задержания кораблей в Ормузском проливе, Польша призывает Иран уважать международные принципы свободы судоходства и немедленного освобождения британского судна", - говорится в заявлении.
"Мы глубоко обеспокоены тем, что напряженность в Персидском заливе представляет прямую угрозу безопасности морского и воздушного движения, глобальному рынку энергетических поставок, а также безопасности и стабилизации в Ближневосточном регионе".
Инцидент со Stena Impero стал фактическим ответом иранских властей на задержание иранского танкера властями британского Гибралтара 4 июля. Судно Grace 1 было заподозрено в нарушении санкций ЕС против Сирии. В рамках расследования дела полиция задержала капитана, старшего помощника танкера и еще двух членов экипажа. Суд продлили их содержание под стражей до 15 августа.
МИД Ирана выразил протест послу Великобритании в Тегеране в связи с задержанием судна, а официальный представитель ведомства Аббас Мусави ранее заявил, что Тегеран считает неприемлемым задержание танкера из-за санкций, которые не основываются на решениях ООН. Замглавы МИД Ирана Аббас Аракчи на пресс-конференции говорил, что танкер не перевозил нефть в Сирию.
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