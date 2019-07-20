В Каракасе началась министерская встреча Движения неприсоединения

КАРАКАС, 20 июл - РИА Новости. Министерская встреча координационного бюро Движения неприсоединения началась в столице Венесуэлы Каракасе, передает корреспондент РИА Новости.

Мероприятие проходит 20 и 21 июля под девизом "Продвижение и укрепление мира путем соблюдения международного права".

Со стороны России во встрече принимает участие замглавы МИД РФ Сергей Рябков. Также среди участников главы внешнеполитических ведомств Ирана, Кубы, Палестины, ЮАР, Никарагуа.

В начале встречи глава МИД Венесуэлы Хорхе Арреаса выступил с кратким приветственным словом, в котором подчеркнул, что главной темой встречи станет продвижение и установление мира.

"Мы значительно продвинулись, но нам предстоит еще долгий путь. Мы находимся в центре турбулентных событий,.. поэтому мы придаем такое важное значение центральной теме встречи, мы подчеркиваем, продвижение и укрепление мира через соблюдение международного права", - сказал он.