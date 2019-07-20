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РИА Новости

В Кувейте погиб американский военный

Вчера, 17:46
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ВАШИНГТОН, 20 июл - РИА Новости. Американский военнослужащий погиб в Кувейте, ведется расследование, сообщил Пентагон.
"Сержант Уильям Эдвард Фриз, которому было 30 лет, родом из Рокпорта в Западной Виргинии, погиб 18 июля в лагере Бюринг в Кувейте при инциденте, который не был связан с боевыми действиями. Ведется расследование инцидента", - говорится в письменном сообщении Пентагона.
Военнослужащий участвовал в операции "Непоколебимая решимость" против ИГ* в Ираке и Сирии, отмечается в сообщении.
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