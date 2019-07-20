В Кувейте погиб американский военный

"Сержант Уильям Эдвард Фриз, которому было 30 лет, родом из Рокпорта в Западной Виргинии, погиб 18 июля в лагере Бюринг в Кувейте при инциденте, который не был связан с боевыми действиями. Ведется расследование инцидента", - говорится в письменном сообщении Пентагона.