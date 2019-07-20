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РИА Новости

Лунная пыль опасна для здоровья, сообщил ученый

Вчера, 17:44
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© Фото : Роскосмос/Фёдор ЮрчихинФотография Луны сделанная российским космонавтом Федором Юрчихиным
Фотография Луны сделанная российским космонавтом Федором Юрчихиным
© Фото : Роскосмос/Фёдор Юрчихин
Фотография Луны сделанная российским космонавтом Федором Юрчихиным. Архивное фото
МОСКВА, 20 июл – РИА Новости. Лунная пыль опасна для человека, вызывает раздражение глаз и гайморит, космонавты на естественном спутнике Земли рискуют получить профессиональные заболевания шахтёров, рассказал в интервью РИА Новости заведующий лабораторией геохимии Луны и планет Института геохимии и аналитической химии РАН Евгений Слюта.
"У астронавтов лунная пыль вызывала раздражение глаз, а у некоторых - гайморит. По словам Юджина Сернана, командира экипажа "Аполлона-17": "Она словно поселяется в каждом уголке, в каждой щелочке космического корабля и в каждой поре вашей кожи", - сказал он.
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Слюта отметил, что крупные частицы пыли откашливаются, а мелкодисперсная (размером менее 20 микрон) - остается внутри легких. "С этим, например, связаны профессиональные заболевания у шахтеров", - пояснил ученый.
В 1969-1972 годах в рамках американской программы "Аполлон" были выполнены шесть высадок на Луну, на ее поверхности побывали 12 астронавтов НАСА.
В субботу во всем мире отмечается 50-летие первой высадки землян на Луну. Астронавты НАСА Нил Армстронг и Базз Олдрин 20 июля 1969 года в 23.18 мск в лунном модуле корабля "Аполлон-11" прилунились на поверхности естественного спутника Земли. Армстронг первым из землян 21 июля в 05.56 мск ступил на лунную поверхность.
Полную версию интервью читайте на ria.ru>>
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Космос - РИА НаукаРоссия
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