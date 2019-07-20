SSJ100 c лопнувшим стеклом сел во Владивостоке

ЯКУТСК, 20 июл — РИА Новости. Самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании "Якутия" сел в аэропорту Владивостока с треснувшим стеклом, следует из сообщения пресс-службы перевозчика.

"У самолета в воздухе треснул верхний слой лобового стекла. Лайнер следовал из Южной Кореи во Владивосток. Самолет благополучно завершил рейс, никто не пострадал", — говорится в сообщении.

На борту находились 69 пассажиров, в том числе один ребенок, и семь членов экипажа, уточнили в компании.