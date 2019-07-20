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РИА Новости

SSJ100 c лопнувшим стеклом сел во Владивостоке

Вчера, 17:39
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкСамолет Sukhoi Superjet 100
Самолет Sukhoi Superjet 100
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Самолет Sukhoi Superjet 100. Архивное фото
ЯКУТСК, 20 июл — РИА Новости. Самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании "Якутия" сел в аэропорту Владивостока с треснувшим стеклом, следует из сообщения пресс-службы перевозчика.
"У самолета в воздухе треснул верхний слой лобового стекла. Лайнер следовал из Южной Кореи во Владивосток. Самолет благополучно завершил рейс, никто не пострадал", — говорится в сообщении.
На борту находились 69 пассажиров, в том числе один ребенок, и семь членов экипажа, уточнили в компании.
"Ближайшим рейсом будет доставлено запасное стекло", — добавили в пресс-службе.
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Sukhoi SuperjetВладивостокЯкутияПроисшествия
Популярные комментарии
Не успели обкатать самолёт как он уже столько жизней унёс! Однозначно закрыть проект! Есть Боинг и аирбас и зачем свой брак лоббировать и зарабатывать деньги на жизнях людей!
20 июля, 17:53
Димон Владимирович
71442358020114
Сколько таких случаев происходит с боингами, и никто не акцентирует внимание на них, а почему?? Потому что их СМИ имеют магарыч с того, что замалчивают инциденты!
20 июля, 18:13
jjjopa jopa
4783231123222099
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