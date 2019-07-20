ЕК призвала Иран немедленно освободить британское судно

БРЮССЕЛЬ, 20 июл - РИА Новости. Задержание двух судов иранскими властями в Ормузском проливе вызывает глубокую обеспокоенность, говорится в заявлении представителя пресс-службы Еврокомиссии.

"Задержание иранскими властями двух судов в Ормузском проливе вызывает глубокую обеспокоенность. В и без того напряженной ситуации такое развитие событий несёт в себе риски дальнейшей эскалации и подрывает текущую работу по поиску способа разрешения нынешней напряженности", - говорится в заявлении.

"Мы убедительно призываем к немедленному освобождению оставшегося судна и его команды, а также призываем к сдержанности, чтобы избежать дальнейшей напряженности. Свобода судоходства должна соблюдаться во все времена", - заключает представитель ЕК.

Накануне вечером ВМС Корпуса стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) задержали в Ормузском проливе британский танкер Stena Impero и впоследствии сопроводили его в порт Бендер-Аббас. Экипаж танкера, состоящий из 23 человек, в том числе трех россиян, остается на борту, но судовладелец не может с ним связаться.