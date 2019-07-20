Ученый рассказал об итогах "лунной гонки" между СССР и США

МОСКВА, 20 июл – РИА Новости. "Лунная гонка" между СССР и США помогла ученым получить 95 процентов всех научных данных о естественном спутнике Земли, известных на сегодняшний день, рассказал в интервью РИА Новости заведующий лабораторией геохимии Луны и планет Института геохимии и аналитической химии РАН Евгений Слюта.

"Причины "лунной гонки" между СССР и США были чисто политические, но ученые обеих стран максимально воспользовались шансом и очень тщательно отработали научную программу на Луне. В период "лунной гонки" мы получили 95 процентов всех основных научных данных, которые знаем о Луне на сегодняшний день", - сказал он.

Слюта отметил, что советская автоматическая межпланетная станция "Луна-1" установила, что у естественного спутника Земли нет магнитного поля, первый посадочный аппарат "Луна-9" показал, что лунная поверхность вполне твердая, а орбитальный аппарат "Луна-10" сделал первую геохимическую съемку поверхности Луны.

"Если говорить об американцах, то они развернули в местах посадок сеть долговременных сейсмических станций, с помощью которой мы получили всю известную сейчас информацию о внутреннем строении Луны, провели обширную геологоразведку с тщательным документированием образцов", - добавил учёный.

В 1969-1972 годах в рамках американской программы "Аполлон" было выполнено шесть высадок на Луну, на ее поверхности побывали 12 астронавтов НАСА. Советская программа Н1-Л3 по высадке космонавта на Луну была закрыта после четырех аварийных пусков ракеты-носителя Н-1 в 1969-1972 годах.

В 1970-1976 годах советские станции "Луна-16", "Луна-20" и "Луна-24" доставили на Землю образцы лунного грунта.