Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-20T17:29Z
https://ria.ru/20190720/1556726009.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/26576/12/265761290_0:601:2105:1785_1036x0_80_0_0_340607cb3a2480ca1df4b24b3fd129c8.jpg
РИА Новости

Ученый рассказал об итогах "лунной гонки" между СССР и США

Вчера, 17:29
2595
© РИА Новости / Б. Борисов / Перейти в фотобанкПервый лунный самоходный аппарат "Луноход-1"
Первый лунный самоходный аппарат Луноход-1
© РИА Новости / Б. Борисов
Перейти в фотобанк
Первый лунный самоходный аппарат "Луноход-1". Архивное фото
МОСКВА, 20 июл – РИА Новости. "Лунная гонка" между СССР и США помогла ученым получить 95 процентов всех научных данных о естественном спутнике Земли, известных на сегодняшний день, рассказал в интервью РИА Новости заведующий лабораторией геохимии Луны и планет Института геохимии и аналитической химии РАН Евгений Слюта.
"Причины "лунной гонки" между СССР и США были чисто политические, но ученые обеих стран максимально воспользовались шансом и очень тщательно отработали научную программу на Луне. В период "лунной гонки" мы получили 95 процентов всех основных научных данных, которые знаем о Луне на сегодняшний день", - сказал он.
Восход Луны над атмосферой
Вчера, 16:14
Доставленный СССР лунный грунт изучили до атомного уровня
Слюта отметил, что советская автоматическая межпланетная станция "Луна-1" установила, что у естественного спутника Земли нет магнитного поля, первый посадочный аппарат "Луна-9" показал, что лунная поверхность вполне твердая, а орбитальный аппарат "Луна-10" сделал первую геохимическую съемку поверхности Луны.
"Если говорить об американцах, то они развернули в местах посадок сеть долговременных сейсмических станций, с помощью которой мы получили всю известную сейчас информацию о внутреннем строении Луны, провели обширную геологоразведку с тщательным документированием образцов", - добавил учёный.
Высадка астронавта Эдвина Олдрина на Луну
Вчера, 09:07
Луна в Аризоне, или Как американцы на Земле к полету готовились
В 1969-1972 годах в рамках американской программы "Аполлон" было выполнено шесть высадок на Луну, на ее поверхности побывали 12 астронавтов НАСА. Советская программа Н1-Л3 по высадке космонавта на Луну была закрыта после четырех аварийных пусков ракеты-носителя Н-1 в 1969-1972 годах.
В 1970-1976 годах советские станции "Луна-16", "Луна-20" и "Луна-24" доставили на Землю образцы лунного грунта.
В субботу во всем мире отмечается 50-летие первой высадки землян на Луну. Астронавты НАСА Нил Армстронг и Базз Олдрин 20 июля 1969 года в 23.18 мск в лунном модуле корабля "Аполлон-11" прилунились на поверхности естественного спутника Земли. Армстронг первым из землян 21 июля в 05.56 мск ступил на лунную поверхность.
Полную версию интервью читайте на ria.ru>>
Китайский луноход Юйту-2 на обратной стороне Луны
Вчера, 03:45
История исследования Луны
15810013
Обсудить 3
Космос - РИА НаукаСССРСШАРИА Наука
Рекомендуем
Восход Луны над атмосферой
Доставленный СССР лунный грунт изучили до атомного уровня
РИА
Новости
Британский танкер Stena Impero
Корабль ВМС Британии пытался помешать задержанию танкера, заявили в Иране
Задержание подозреваемого в нападении на людей на станции метро Пушкинская в Санкт-Петербурге. Стоп-кадр видео очевидца
В петербургском метро мужчина изрезал ножом глухих людей, не ответивших ему
Президент Украины Владимир Зеленский во время осмотра экспериментальных модулей для размещения военнослужащих. Второй слева — министр обороны Украины Степан Полторак
Полторак прокомментировал инцидент на встрече с Зеленским
Лента
новостей
Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков на заседании Совета Федерации РФ. 10 июля 2019
Пушков прокомментировал претензии Омеляна к Зеленскому
Польская полиция
Пропавшего в Польше пятилетнего россиянина нашли мертвым
Теория "лунного заговора" коммерчески выгодна, считает ученый
Истребители ВВС США F-35A Lightning II
F-35 назвали "айфоном" по сравнению с Су-57
Самолет Sukhoi Superjet 100
SSJ100 c лопнувшим стеклом сел во Владивостоке
Обратная сторона Луны
Ученый оценил перспективы добычи полезных ископаемых на Луне
Аиша Хан
Участница конкурса красоты удивила жюри выбором купальника
Пепси-кола - готовая продукция Московского пивобезалкогольного комбината
Бартер по-нашему: как CCCР обменял военный флот на газировку Pepsi
Образец лунного грунта 60025, доставленный на Землю Аполлоном-16 в 1972 году
В России думают, как превратить лунный грунт в бетон, рассказал ученый
Американский астронавт Алан Бин во время высадки на Луну. 20 ноября 1969
Ученый рассказал о доставленном астронавтами лунном грунте
Телеведущая Ксения Собчак
Собчак упрекнула россиян в безответственном отношении к репутации
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:16Сенатор назвал статью о причастности РФ к задержанию Ираном танкера бредом
10:15Число жертв наводнений на северо-востоке Индии превысило 60
10:14Путин поздравил Асада с 75-летием установления дипломатических отношений
10:01КПП в Донбассе приостановил работу из-за сообщения о минировании
09:59В ДНР не зафиксировали нарушений режима прекращения огня
09:57Президент Эквадора заявил, что Ассанж занимался шпионажем в посольстве
09:56В Брянской области проведут проверку после пожара в доме престарелых
09:48Орбитальный телескоп "Спектр-РГ" преодолел половину пути до рабочей точки
09:43В Иране заявили, что экипаж задержанного британского танкера в безопасности
09:39Рабинович проголосовал на выборах в Раду
09:33Путин поздравил работников металлургической промышленности с праздником
09:29Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в воскресенье
09:28Фильм "Мстители: Финал" побьет десятилетний рекорд "Аватара" по сборам
09:15После отравления на свадьбе на Украине более 30 человек остаются в больнице
09:08На Украине 12 человек остаются в больнице после отравления в пиццерии
08:55В Иркутской области 16 домов остаются подтопленными
08:52Ущерб аграриев в зоне паводка в Приангарье составил 250 миллионов рублей
08:50Бойко проголосовал на выборах в Раду
08:48В Донецкой области Украины нашли подписанные протоколы с итогами выборов
08:44В Яхроме свыше 70 человек эвакуировали из психиатрической больницы
Лента новостейМолния