Украинская полиция получила около 280 заявлений из-за нарушений дня тишины

КИЕВ, 20 июл - РИА Новости. Почти 280 заявлений и сообщений, связанных с избирательным процессом, поступило в полицию в день тишины перед выборами в украинский парламент, заведено девять уголовных дел, сообщила пресс-служба Нацполиции.
Начиная с полуночи, в стране полностью запрещена предвыборная агитация, а коммунальные службы должны заранее снять расклеенные в публичных местах агитационные материалы.
"По состоянию на 15.00 (совпадает с мск) в подразделения полиции поступило 278 заявлений и сообщений о нарушениях в избирательной сфере. Больше всего сообщений поступило в Одесской, Донецкой и Запорожской областях. В основном указанные факты связаны с незаконной агитацией - 226 фактов, и подкупом избирателей - пять фактов", - цитирует пресс-служба полиции заместителя председателя Нацполиции Александра Фацевича.
Он добавил, что следственными подразделениями возбуждено 9 уголовных дел.
Очередные выборы в украинский парламент планировалось провести в октябре. В мае президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о досрочном прекращении полномочий Рады и назначил внеочередные выборы на 21 июля. Досрочные выборы в Раду пройдут по смешанной системе - половина депутатского корпуса (225 человек) будет избрана по партийным спискам, половина - в мажоритарных округах. Участвовать в выборах могут только партии, проходной барьер составит 5%.