Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-20T17:25Z
https://ria.ru/20190720/1556725959.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

Украинская полиция получила около 280 заявлений из-за нарушений дня тишины

Вчера, 17:25
295
КИЕВ, 20 июл - РИА Новости. Почти 280 заявлений и сообщений, связанных с избирательным процессом, поступило в полицию в день тишины перед выборами в украинский парламент, заведено девять уголовных дел, сообщила пресс-служба Нацполиции.
Начиная с полуночи, в стране полностью запрещена предвыборная агитация, а коммунальные службы должны заранее снять расклеенные в публичных местах агитационные материалы.
"По состоянию на 15.00 (совпадает с мск) в подразделения полиции поступило 278 заявлений и сообщений о нарушениях в избирательной сфере. Больше всего сообщений поступило в Одесской, Донецкой и Запорожской областях. В основном указанные факты связаны с незаконной агитацией - 226 фактов, и подкупом избирателей - пять фактов", - цитирует пресс-служба полиции заместителя председателя Нацполиции Александра Фацевича.
Он добавил, что следственными подразделениями возбуждено 9 уголовных дел.
Анастасия Приходько
Вчера, 14:05
На Анастасию Приходько напали на концерте в Виннице
Очередные выборы в украинский парламент планировалось провести в октябре. В мае президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о досрочном прекращении полномочий Рады и назначил внеочередные выборы на 21 июля. Досрочные выборы в Раду пройдут по смешанной системе - половина депутатского корпуса (225 человек) будет избрана по партийным спискам, половина - в мажоритарных округах. Участвовать в выборах могут только партии, проходной барьер составит 5%.
031000
Обсудить 0
Верховная Рада УкраиныМВД УкраиныУкраинаВ мире
Рекомендуем
Президент США Дональд Трамп
Трамп готов лично поручиться за задержанного в Швеции рэпера из США
РИА
Новости
ЕК призвала Иран немедленно освободить британское судно
Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков на заседании Совета Федерации РФ. 10 июля 2019
Пушков прокомментировал претензии Омеляна к Зеленскому
В украинском Николаеве напали на кандидата в депутаты
Лента
новостей
В посольстве Украины в Индии испортили все бюллетени перед выборами
Глава политического совета партии Оппозиционная платформа - За жизнь Виктор Медведчук
Медведчук считает, что Украина может договориться с Россией
Министерство иностранных дел и по делам Содружества в Лондоне
Тегеран должен делом показать стремление к деэскалации, заявили в Лондоне
Теория "лунного заговора" коммерчески выгодна, считает ученый
В ДНР заявили о подготовке Киевом провокации после начала перемирия
Вид на район подтопления в городе Тулуне Иркутской области
Дома, пострадавшие от паводка в Приангарье, обследуют до 10 августа
Польская полиция
Пропавшего в Польше пятилетнего россиянина нашли мертвым
Анастасия Приходько
На Анастасию Приходько напали на концерте в Виннице
В ЛНР назвали обстрел Первомайска провокацией
Аиша Хан
Участница конкурса красоты удивила жюри выбором купальника
Президент Украины Владимир Зеленский во время осмотра экспериментальных модулей для размещения военнослужащих. Второй слева — министр обороны Украины Степан Полторак
Полторак прокомментировал инцидент на встрече с Зеленским
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:16Сенатор назвал статью о причастности РФ к задержанию Ираном танкера бредом
10:15Число жертв наводнений на северо-востоке Индии превысило 60
10:14Путин поздравил Асада с 75-летием установления дипломатических отношений
10:01КПП в Донбассе приостановил работу из-за сообщения о минировании
09:59В ДНР не зафиксировали нарушений режима прекращения огня
09:57Президент Эквадора заявил, что Ассанж занимался шпионажем в посольстве
09:56В Брянской области проведут проверку после пожара в доме престарелых
09:48Орбитальный телескоп "Спектр-РГ" преодолел половину пути до рабочей точки
09:43В Иране заявили, что экипаж задержанного британского танкера в безопасности
09:39Рабинович проголосовал на выборах в Раду
09:33Путин поздравил работников металлургической промышленности с праздником
09:29Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в воскресенье
09:28Фильм "Мстители: Финал" побьет десятилетний рекорд "Аватара" по сборам
09:15После отравления на свадьбе на Украине более 30 человек остаются в больнице
09:08На Украине 12 человек остаются в больнице после отравления в пиццерии
08:55В Иркутской области 16 домов остаются подтопленными
08:52Ущерб аграриев в зоне паводка в Приангарье составил 250 миллионов рублей
08:50Бойко проголосовал на выборах в Раду
08:48В Донецкой области Украины нашли подписанные протоколы с итогами выборов
08:44В Яхроме свыше 70 человек эвакуировали из психиатрической больницы
Лента новостейМолния