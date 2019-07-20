Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-20T17:24Z
https://ria.ru/20190720/1556725893.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155603/97/1556039763_0:0:2701:1519_1036x0_80_0_0_dba8926ddc744b55c8c9f3dcc212a5ed.jpg
РИА Новости

Трамп готов лично поручиться за задержанного в Швеции рэпера из США

Вчера, 17:24
712
© REUTERS / Kevin LamarqueПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© REUTERS / Kevin Lamarque
Президент США Дональд Трамп . Архивное фото
ВАШИНГТОН, 20 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп сообщил, что обсудил с премьер-министром Швеции Стефаном Лёвеном задержание в Стокгольме американского рэпера Эйсэпа Роки (A$AP Rocky) — по словам президента США, он лично готов поручиться за музыканта.
Рэпер оказался за решеткой после того, как ввязался в драку в Стокгольме. Ряд американских знаменитостей высказались в его поддержку.
"У меня только что был отличный телефонный разговор с премьер-министром Швеции Стефаном Лёвеном, который заверил меня, что с американским гражданином Эйсэпом Роки будут обращаться справедливо. Я в свою очередь уверил его, что Эйсэп не склонен к побегу, и предложил лично поручиться за то, чтобы отпустить его под залог или еще какую-либо альтернативу", - написал Трамп в Twitter.
По его словам, он договорился с премьером, что они созвонятся вновь в течение двух дней, а обсуждение дела рэпера между двумя странами продолжится.
L'ONE и Тимати
16 июля, 19:08
Защита рэпера L'One планирует заявить иск к Тимати и Black Star
11142019
Обсудить 1
Дональд ТрампШвецияСШАВ мире
Рекомендуем
Задержание подозреваемого в нападении на людей на станции метро Пушкинская в Санкт-Петербурге. Стоп-кадр видео очевидца
В петербургском метро мужчина изрезал ножом глухих людей, не ответивших ему
РИА
Новости
Телеведущая Ксения Собчак
Собчак упрекнула россиян в безответственном отношении к репутации
Зеленский показал на видео ржавый крейсер Украина
Зеленский показал на видео ужасное состояние крейсера "Украина"
В Кувейте погиб американский военный
Лента
новостей
Самолеты Boeing 737 MAX авиакомпании Southwest Airlines в Викторвилле, штат Калифорния, США
В Калифорнии нашли кладбище самолетов Boeing 737 Max
Британский танкер Stena Impero
Корабль ВМС Британии пытался помешать задержанию танкера, заявили в Иране
Польская полиция
Пропавшего в Польше пятилетнего россиянина нашли мертвым
Завершение укладки рельсов на Крымском мосту
Снова стал полуостровом. Завершена укладка рельсов на Крымском мосту
Президент Украины Владимир Зеленский во время осмотра экспериментальных модулей для размещения военнослужащих. Второй слева — министр обороны Украины Степан Полторак
Полторак прокомментировал инцидент на встрече с Зеленским
Кадр из сериала Игры престолов
Король Ночи из "Игры престолов" прояснил, как именно его удалось убить
Аиша Хан
Участница конкурса красоты удивила жюри выбором купальника
В Алжире рассказали о задержании Ираном танкера Mesdar
Вертолет Корпуса стражей исламской революции совершает посадку на палубу танкера Stena Impero
Mirror: Британия заподозрила Россию в причастности к захвату танкера
В посольстве Украины в Индии испортили все бюллетени перед выборами
БМП Пума
СМИ: новейшая немецкая БМП превратилась в "бездонную бочку"
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:29В ДНР заявили о 23 обстрелах со стороны силовиков накануне перемирия
10:24В Сухуме произошло ДТП с участием машины российских диппредставительств
10:23В Пакистане произошло нападение на КПП полиции и взрыв в больнице
10:20Twitter заблокировал аккаунты нескольких иранских СМИ
10:16Сенатор назвал статью о причастности РФ к задержанию Ираном танкера бредом
10:15Число жертв наводнений на северо-востоке Индии превысило 60
10:14Путин поздравил Асада с 75-летием установления дипломатических отношений
10:01КПП в Донбассе приостановил работу из-за сообщения о минировании
09:59В ДНР не зафиксировали нарушений режима прекращения огня
09:57Президент Эквадора заявил, что Ассанж занимался шпионажем в посольстве
09:56В Брянской области проведут проверку после пожара в доме престарелых
09:48Орбитальный телескоп "Спектр-РГ" преодолел половину пути до рабочей точки
09:43В Иране заявили, что экипаж задержанного британского танкера в безопасности
09:39Рабинович проголосовал на выборах в Раду
09:33Путин поздравил работников металлургической промышленности с праздником
09:29Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в воскресенье
09:28СМИ: фильм "Мстители: Финал" побьет десятилетний рекорд "Аватара" по сборам
09:15После отравления на свадьбе на Украине более 30 человек остаются в больнице
09:08На Украине 12 человек остаются в больнице после отравления в пиццерии
08:55В Иркутской области 16 домов остаются подтопленными
Лента новостейМолния