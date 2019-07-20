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РИА Новости

Теория "лунного заговора" коммерчески выгодна, считает ученый

Вчера, 17:23
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МОСКВА, 20 июл – РИА Новости. Распространяющие миф о том, что американцы не были на Луне, недостаточно образованы, а теория "лунного заговора" коммерчески выгодна, рассказал в интервью РИА Новости заведующий лабораторией геохимии Луны и планет Института геохимии и аналитической химии РАН Евгений Слюта.
"У нас в научной среде считается неприличным поднимать эти вопросы. Ставить под сомнение американские пилотируемые миссии на Луну – это невежество, признак недостаточного образования", - сказал он.
Американский астронавт Алан Бин во время высадки на Луну. 20 ноября 1969
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"Кому-то теория "лунного заговора" просто коммерчески выгодна, он на ней деньги зарабатывает. Среди ученых вопрос "были или не были" просто не стоит", - добавил Слюта.
В 1969-1972 годах в рамках американской программы "Аполлон" были выполнены шесть высадок на Луну, на ее поверхности побывали 12 астронавтов НАСА.
В субботу во всем мире отмечается 50-летие первой высадки землян на Луну. Астронавты НАСА Нил Армстронг и Базз Олдрин 20 июля 1969 года в 23.18 мск в лунном модуле корабля "Аполлон-11" прилунились на поверхности естественного спутника Земли. Армстронг первым из землян 21 июля в 05.56 мск ступил на лунную поверхность.
Полную версию интервью читайте на ria.ru>>
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Космос - РИА НаукаРоссияСША
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