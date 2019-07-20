Теория "лунного заговора" коммерчески выгодна, считает ученый

МОСКВА, 20 июл – РИА Новости. Распространяющие миф о том, что американцы не были на Луне, недостаточно образованы, а теория "лунного заговора" коммерчески выгодна, рассказал в интервью РИА Новости заведующий лабораторией геохимии Луны и планет Института геохимии и аналитической химии РАН Евгений Слюта.

"У нас в научной среде считается неприличным поднимать эти вопросы. Ставить под сомнение американские пилотируемые миссии на Луну – это невежество, признак недостаточного образования", - сказал он.

"Кому-то теория "лунного заговора" просто коммерчески выгодна, он на ней деньги зарабатывает. Среди ученых вопрос "были или не были" просто не стоит", - добавил Слюта.

В 1969-1972 годах в рамках американской программы "Аполлон" были выполнены шесть высадок на Луну, на ее поверхности побывали 12 астронавтов НАСА.