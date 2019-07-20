Стыковка "Союз МС-13" с МКС. Прямая трансляция

С космодрома Байконур отправилась очередная экспедиция на Международную космическую станцию. В ее состав вошли российский космонавт Александр Скворцов, астронавт Европейского космического агентства Лука Пармитано и астронавт NASA Эндрю Морган.
На станции их ждут россиянин Алексей Овчинин и американец Ник Хейг, которые попали на МКС со второй попытки 15 марта, а также астронавт НАСА Кристина Кук.
Новому экипажу предстоит провести ряд экспериментов, среди которых отработка управления роботом-аватаром "Федором". Кроме того, в ноябре запланирован выход в открытый космос.