Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-21T01:38Z
https://ria.ru/20190720/1556725845.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155672/65/1556726538_0:0:1024:576_1036x0_80_0_0_ec548108c3d06908be2c8b2020c66362.jpg
РИА Новости

Стыковка "Союз МС-13" с МКС. Прямая трансляция

Вчера, 18:28
4138
С космодрома Байконур отправилась очередная экспедиция на Международную космическую станцию. В ее состав вошли российский космонавт Александр Скворцов, астронавт Европейского космического агентства Лука Пармитано и астронавт NASA Эндрю Морган.
На станции их ждут россиянин Алексей Овчинин и американец Ник Хейг, которые попали на МКС со второй попытки 15 марта, а также астронавт НАСА Кристина Кук.
Новому экипажу предстоит провести ряд экспериментов, среди которых отработка управления роботом-аватаром "Федором". Кроме того, в ноябре запланирован выход в открытый космос.
5624312
Обсудить 6
РИА Наука
Рекомендуем
Истребители ВВС США F-35A Lightning II
F-35 назвали "айфоном" по сравнению с Су-57
РИА
Новости
Польская полиция
Пропавшего в Польше пятилетнего россиянина нашли мертвым
Ракета-носитель Союз-ФГ с пилотируемым кораблем Союз МС-13 на стартовой площадке космодрома Байконур
"Союз МС-13" с экипажем МКС вышел на орбиту
Самолет Sukhoi Superjet 100
SSJ100 c лопнувшим стеклом сел во Владивостоке
Лента
новостей
Ракета-носитель Союз-ФГ с пилотируемым кораблем Союз МС-13 на стартовой площадке космодрома Байконур
"Союз МС-13" стартует с Байконура к МКС
Президент Украины Владимир Зеленский во время осмотра экспериментальных модулей для размещения военнослужащих. Второй слева — министр обороны Украины Степан Полторак
Полторак прокомментировал инцидент на встрече с Зеленским
Аварийная посадка самолета в океане попала на видео
Аварийная посадка самолета в океане попала на видео
Кадр из сериала Игры престолов
Король Ночи из "Игры престолов" прояснил, как именно его удалось убить
Британский танкер Stena Impero
Корабль ВМС Британии пытался помешать задержанию танкера, заявили в Иране
Участники акции в поддержку независимых кандидатов в Московскую городскую думу на проспекте Сахарова в Москве
В Москве проходит митинг по выборам в Мосгордуму
Россиянку похитили и два дня насиловали в Барселоне
Соревнования SCL – Strongman Champion League Богатыри мира в Петрозаводске. 20 июля 2019
В Петрозаводске силачи из разных стран сдвинули танк почти на метр
Задержание подозреваемого в нападении на людей на станции метро Пушкинская в Санкт-Петербурге. Стоп-кадр видео очевидца
В петербургском метро мужчина изрезал ножом глухих людей, не ответивших ему
Учитель в классе школы
Названы наименее востребованные в России профессии
Вертолет Корпуса стражей исламской революции совершает посадку на палубу танкера Stena Impero
Mirror: Британия заподозрила Россию в причастности к захвату танкера
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:16Сенатор назвал статью о причастности РФ к задержанию Ираном танкера бредом
10:15Число жертв наводнений на северо-востоке Индии превысило 60
10:14Путин поздравил Асада с 75-летием установления дипломатических отношений
10:01КПП в Донбассе приостановил работу из-за сообщения о минировании
09:59В ДНР не зафиксировали нарушений режима прекращения огня
09:57Президент Эквадора заявил, что Ассанж занимался шпионажем в посольстве
09:56В Брянской области проведут проверку после пожара в доме престарелых
09:48Орбитальный телескоп "Спектр-РГ" преодолел половину пути до рабочей точки
09:43В Иране заявили, что экипаж задержанного британского танкера в безопасности
09:39Рабинович проголосовал на выборах в Раду
09:33Путин поздравил работников металлургической промышленности с праздником
09:29Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в воскресенье
09:28Фильм "Мстители: Финал" побьет десятилетний рекорд "Аватара" по сборам
09:15После отравления на свадьбе на Украине более 30 человек остаются в больнице
09:08На Украине 12 человек остаются в больнице после отравления в пиццерии
08:55В Иркутской области 16 домов остаются подтопленными
08:52Ущерб аграриев в зоне паводка в Приангарье составил 250 миллионов рублей
08:50Бойко проголосовал на выборах в Раду
08:48В Донецкой области Украины нашли подписанные протоколы с итогами выборов
08:44В Яхроме свыше 70 человек эвакуировали из психиатрической больницы
Лента новостейМолния