Стыковка "Союз МС-13" с МКС. Прямая трансляция

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С космодрома Байконур отправилась очередная экспедиция на Международную космическую станцию. В ее состав вошли российский космонавт Александр Скворцов, астронавт Европейского космического агентства Лука Пармитано и астронавт NASA Эндрю Морган.

На станции их ждут россиянин Алексей Овчинин и американец Ник Хейг, которые попали на МКС со второй попытки 15 марта, а также астронавт НАСА Кристина Кук.