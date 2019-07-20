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РИА Новости

Ресторан на Эйфелевой башне открывается после реконструкции

Вчера, 17:12
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЭйфелева башня в Париже
Эйфелева башня в Париже
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Эйфелева башня в Париже. Архивное фото
ПАРИЖ, 20 июл – РИА Новости, Людмила Орищенко. Культовый ресторан "Жюль Верн", расположенный на втором этаже Эйфелевой башни в Париже, открывает свои двери в субботу вечером после масштабной реставрации, посетителей ожидает абсолютно новое меню, составленное шеф-поваром Фредериком Антоном, сообщил РИА Новости представитель заведения.
"Жюль Верн", находящийся на высоте 125 метров, закрылся осенью в рамках ремонтных работ, которые продолжались несколько месяцев. На протяжении десяти лет шеф-поваром ресторана был знаменитый Алан Дюкасс.
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"Ресторан был полностью обновлен, на 100%", - рассказал корреспонденту агентства представитель пресс-службы ресторана Николя Панси.
Кроме обновления интерьера с приходом нового шеф-повара Фредерика Антона было полностью изменено и меню. "Он создал абсолютно уникальное меню с новыми блюдами специально для ресторана "Жюль Верн", - отметил представитель пресс-службы заведения.
Обеденное меню à la carte обойдется гурманам в 103 евро. Стоимость меню из пяти блюд составит 190 евро, из семи – 230 евро, в эту цену не входят напитки.
При этом желающим отведать блюда высокой кухни в ресторане, где летом 2017 года ужинали чета Трампов и супруги Макрон, стоит заблаговременно озаботиться о бронировании столика. Уже сейчас, в конце июля, большинство столиков заняты вплоть до октября.
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