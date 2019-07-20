Тегеран должен делом показать стремление к деэскалации, заявили в Лондоне

Министерство иностранных дел и по делам Содружества в Лондоне. Архивное фото

Министерство иностранных дел и по делам Содружества в Лондоне

ЛОНДОН, 20 июл – РИА Новости, Денис Ворошилов. Поиск выхода из кризиса должен вестись на деле, а не на словах, заявил глава МИД Соединенного Королевства Джереми Хант в связи с захватом Ираном британского танкера.

Накануне вечером ВМС Корпуса стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) задержали в Ормузском проливе британский танкер Stena Impero и впоследствии сопроводили его в порт Бендер-Аббас. Экипаж танкера, состоящий из 23 человек, в том числе трех россиян, остается на борту, но судовладелец не может с ним связаться. В субботу днем Хант обсудил по телефону ситуацию вокруг танкера с главой иранского МИД Джавадом Зарифом.

"Только что говорил с главой МИД Ирана Зарифом и выразил крайнюю обеспокоенность тем, что сделанные прошлой субботой заявления о том, что Иран не хочет деэскалации, обернулись обратными действиями. Если мы хотим найти выход, то мы должны действовать, а не говорить. Британские суда будут защищены", - написал Хант в Twitter

Ранее в субботу поверенный в дела Ирана в Лондоне был вызван в МИД Британии в связи с инцидентом с британским танкером, подтвердили РИА Новости во внешнеполитическом ведомстве.

Инцидент со Stena Impero стал фактическим ответом иранских властей на задержание иранского танкера властями британского Гибралтара 4 июля. Судно Grace 1 было заподозрено в нарушении санкций ЕС против Сирии. В рамках расследования дела полиция задержала капитана, старшего помощника танкера и еще двух членов экипажа. Суд продлили их содержание под стражей до 15 августа.