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РИА Новости

Тегеран должен делом показать стремление к деэскалации, заявили в Лондоне

Вчера, 17:11
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© РИА Новости / Алекс Макнотон / Перейти в фотобанкМинистерство иностранных дел и по делам Содружества в Лондоне
Министерство иностранных дел и по делам Содружества в Лондоне
© РИА Новости / Алекс Макнотон
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Министерство иностранных дел и по делам Содружества в Лондоне. Архивное фото
ЛОНДОН, 20 июл – РИА Новости, Денис Ворошилов. Поиск выхода из кризиса должен вестись на деле, а не на словах, заявил глава МИД Соединенного Королевства Джереми Хант в связи с захватом Ираном британского танкера.
Накануне вечером ВМС Корпуса стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) задержали в Ормузском проливе британский танкер Stena Impero и впоследствии сопроводили его в порт Бендер-Аббас. Экипаж танкера, состоящий из 23 человек, в том числе трех россиян, остается на борту, но судовладелец не может с ним связаться. В субботу днем Хант обсудил по телефону ситуацию вокруг танкера с главой иранского МИД Джавадом Зарифом.
"Только что говорил с главой МИД Ирана Зарифом и выразил крайнюю обеспокоенность тем, что сделанные прошлой субботой заявления о том, что Иран не хочет деэскалации, обернулись обратными действиями. Если мы хотим найти выход, то мы должны действовать, а не говорить. Британские суда будут защищены", - написал Хант в Twitter.
Ранее в субботу поверенный в дела Ирана в Лондоне был вызван в МИД Британии в связи с инцидентом с британским танкером, подтвердили РИА Новости во внешнеполитическом ведомстве.
Британский танкер Stena Impero
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Инцидент со Stena Impero стал фактическим ответом иранских властей на задержание иранского танкера властями британского Гибралтара 4 июля. Судно Grace 1 было заподозрено в нарушении санкций ЕС против Сирии. В рамках расследования дела полиция задержала капитана, старшего помощника танкера и еще двух членов экипажа. Суд продлили их содержание под стражей до 15 августа.
МИД Ирана выразил протест послу Великобритании в Тегеране в связи с задержанием судна, а официальный представитель ведомства Аббас Мусави ранее заявил, что Тегеран считает неприемлемым задержание танкера из-за санкций, которые не основываются на решениях ООН. Замглавы МИД Ирана Аббас Аракчи на пресс-конференции говорил, что танкер не перевозил нефть в Сирию.
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Джереми ХантВеликобританияИранВ мире
Популярные комментарии
Иран вам ничего не должен, а вы должны отвянуть и умолкнуть пока остров не отправился в плавание..
20 июля, 17:14
Мадуро Петрович-XXIV
30003086
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