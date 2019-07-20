Участница конкурса красоты удивила жюри выбором купальника

МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Участница конкурса красоты "Мисс Англия" мусульманка Айша Хан удивила жюри выбором купальника, Участница конкурса красоты "Мисс Англия" мусульманка Айша Хан удивила жюри выбором купальника, пишет The Sun.

Во время отбора на конкурс девушка решила не надевать бикини и вместо этого сделала фотографии в гидрокостюме. Это не помешало ей попасть в двадцатку финалисток.

По словам Хан, в слишком откровенных нарядах она чувствует себя некомфортно. Девушка подчеркнула, что решила надеть гидрокостюм не из-за религиозных убеждений.

"Я горжусь тем, что осталась верна себе на протяжении всего соревнования и не сделала ничего, что противоречило бы моим моральным ценностям", — заявила Хана.

Участница уверена, что ее поступок позволил ей выгодно выделиться на фоне других конкуренток. Ее решение надеть гидрокостюм поддержали многие девушки, особенно молодые мусульманки.

В этом году Хан стала "Мисс Ланкашир", что позволило ей участвовать в конкурсе красоты на национальном уровне. Это был первый конкурс красоты, в котором она участвовала.