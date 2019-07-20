Ученый рассказал о доставленном астронавтами лунном грунте

Американский астронавт Алан Бин во время высадки на Луну. 20 ноября 1969. Архивное фото

Американский астронавт Алан Бин во время высадки на Луну. 20 ноября 1969

МОСКВА, 20 июл – РИА Новости. Образцы лунного грунта, которые доставил на Землю полвека назад экипаж американского пилотируемого корабля "Аполлон-11", не интересны геологам, так как места их сбора не задокументированы, рассказал в интервью РИА Новости заведующий лабораторией геохимии Луны и планет Института геохимии и аналитической химии РАН Евгений Слюта.

"Всем экипажам "Аполлонов" была поставлена задача, первым делом после посадки взять пробы грунта в месте приземления на случай, если придется экстренно возвращаться на Землю. Это называлось страховочной пробой грунта. Первым пробы привез "Аполлон-11", но места взятия проб не были задокументированы. Это был первый лунный грунт, доставленный на Землю в значительном количестве. И в этом была его особая ценность", - сказал он.

Однако, по словам Слюты, для науки наиболее интересны образцы, взятые определенным способом и в определенном месте. "Поэтому, начиная с "Аполлона-12", все пробы были задокументированы, указаны координаты, имеются фотографии до и после взятия проб", - пояснил учёный.

В общей сложности США привезли с Луны 391 килограмм образцов грунта.

В 1969-1972 годах в рамках американской программы "Аполлон" было выполнено шесть высадок на Луну, на ее поверхности побывали 12 астронавтов НАСА.