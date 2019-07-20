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РИА Новости

Ученый рассказал о доставленном астронавтами лунном грунте

Вчера, 16:56
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© NASAАмериканский астронавт Алан Бин во время высадки на Луну. 20 ноября 1969
Американский астронавт Алан Бин во время высадки на Луну. 20 ноября 1969
© NASA
Американский астронавт Алан Бин во время высадки на Луну. 20 ноября 1969. Архивное фото
МОСКВА, 20 июл – РИА Новости. Образцы лунного грунта, которые доставил на Землю полвека назад экипаж американского пилотируемого корабля "Аполлон-11", не интересны геологам, так как места их сбора не задокументированы, рассказал в интервью РИА Новости заведующий лабораторией геохимии Луны и планет Института геохимии и аналитической химии РАН Евгений Слюта.
"Всем экипажам "Аполлонов" была поставлена задача, первым делом после посадки взять пробы грунта в месте приземления на случай, если придется экстренно возвращаться на Землю. Это называлось страховочной пробой грунта. Первым пробы привез "Аполлон-11", но места взятия проб не были задокументированы. Это был первый лунный грунт, доставленный на Землю в значительном количестве. И в этом была его особая ценность", - сказал он.
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Однако, по словам Слюты, для науки наиболее интересны образцы, взятые определенным способом и в определенном месте. "Поэтому, начиная с "Аполлона-12", все пробы были задокументированы, указаны координаты, имеются фотографии до и после взятия проб", - пояснил учёный.
В общей сложности США привезли с Луны 391 килограмм образцов грунта.
В 1969-1972 годах в рамках американской программы "Аполлон" было выполнено шесть высадок на Луну, на ее поверхности побывали 12 астронавтов НАСА.
В субботу во всем мире отмечается 50-летие первой высадки землян на Луну. Астронавты НАСА Нил Армстронг и Базз Олдрин 20 июля 1969 года в 23.18 мск в лунном модуле корабля "Аполлон-11" прилунились на поверхности естественного спутника Земли. Армстронг первым из землян 21 июля в 05.56 мск ступил на лунную поверхность.
Полную версию интервью читайте на ria.ru>>
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