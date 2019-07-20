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РИА Новости

"Молодая Гвардия" выступила против продажи алкоголя в многоквартирных домах

Вчера, 16:34
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Молодая Гвардия "Единой России" (МГЕР) выступает против продажи алкоголя в жилых многоквартирных домах, сообщает пресс-служба организации.
"В рамках конкурса законодательных идей молодежи была подготовлена инициатива по запрету продажи алкогольной продукции в жилых многоквартирных домах, которая в ближайшее время будет обсуждаться экспертной группой", - говорится в сообщении.
Сообщается, что ранее молодогвардейцы по всей стране организовали масштабный мониторинг многоквартирных домов на наличие алкомаркетов на первых этажах домов, а также рядом с детскими площадками на придомовой территории.
Они проверили 1573 многоквартирных дома. В 702 домах находятся магазины, продающие алкоголь, 239 из которых находятся с внутренней стороны домов рядом с детскими и спортивными площадками. 504 магазина торгуют только алкоголем.
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15 марта, 17:39
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Уточняется, что планируется запретить продажу алкоголя в торговых объектах общей площадью от 25 до 100 квадратных метров, расположенных в нежилых помещениях жилых домов, цокольных и первых этажах жилых многоквартирных домов, за исключением предприятий общепита (рестораны, кафе, бары, буфеты).
"Во время проведения встреч с избирателями депутаты-молодогвардейцы получили огромное количество наказов по ужесточению правил продажи алкогольной продукции вблизи детских площадок, объектов спортивной инфраструктуры, образовательных учреждений, а также в многоквартирных домах и дворах", - сказал председатель координационного совета МГЕР Денис Давыдов.
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МГЕРРоссияОбщество
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