"Молодая Гвардия" выступила против продажи алкоголя в многоквартирных домах

МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Молодая Гвардия "Единой России" (МГЕР) выступает против продажи алкоголя в жилых многоквартирных домах, сообщает пресс-служба организации.

"В рамках конкурса законодательных идей молодежи была подготовлена инициатива по запрету продажи алкогольной продукции в жилых многоквартирных домах, которая в ближайшее время будет обсуждаться экспертной группой", - говорится в сообщении.

Сообщается, что ранее молодогвардейцы по всей стране организовали масштабный мониторинг многоквартирных домов на наличие алкомаркетов на первых этажах домов, а также рядом с детскими площадками на придомовой территории.

Они проверили 1573 многоквартирных дома. В 702 домах находятся магазины, продающие алкоголь, 239 из которых находятся с внутренней стороны домов рядом с детскими и спортивными площадками. 504 магазина торгуют только алкоголем.

Уточняется, что планируется запретить продажу алкоголя в торговых объектах общей площадью от 25 до 100 квадратных метров, расположенных в нежилых помещениях жилых домов, цокольных и первых этажах жилых многоквартирных домов, за исключением предприятий общепита (рестораны, кафе, бары, буфеты).