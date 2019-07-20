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РИА Новости
Выборы в Мосгордуму

В Москве завершился митинг по выборам в Мосгордуму

Вчера, 16:32
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© РИА Новости / Евгений ОдиноковУчастники акции в поддержку независимых кандидатов в Московскую городскую думу на проспекте Сахарова в Москве
Участники акции в поддержку независимых кандидатов в Московскую городскую думу на проспекте Сахарова в Москве
© РИА Новости / Евгений Одиноков
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Согласованный властями митинг по выборам в Мосгордуму завершился на проспекте Академика Сахарова, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее в столичном департаменте региональной безопасности и противодействия коррупции сообщили, что власти Москвы согласовали митинги на тему предстоящих выборов в Мосгордуму на проспекте академика Сахарова 20 и 21 июля и окажут содействие в их организации.
Участники акции в поддержку независимых кандидатов в Московскую городскую думу на проспекте Сахарова в Москве
Вчера, 16:30
На митинге в Москве задержали мужчину, запускавшего дрон
В ходе митинга выступили в том числе те кандидаты, которых сняли с выборов из-за превышения порога брака в собранных за них подписях: Илья Яшин, Дмитрий Гудков, Сергей Митрохин.
На месте проведения акции было перекрыто движение, усилены меры безопасности, установлены металлические ограждения и рамки металлоискателей, охрану правопорядка обеспечивали сотрудники полиции и Росгвардии.
В пресс-службе столичного ГУМВД опровергли информацию организаторов о том, что правоохранители якобы искусственно затрудняли допуск людей на митинг. В сообщении пресс-службы ведомства говорится, что "досмотр проводится в целях безопасности, и организаторы митинга были проинформированы об указанных мерах…".
В ходе акции полиция задержала одного человека за запуск беспилотника в огороженной зоне около сцены, где работали журналисты. Как рассказал РИА Новости один из организаторов митинга, полиция сказала ему, что задержанного отведут в участок, составят на него административный протокол и вернут беспилотник.
Здание Московской городской Думы на Страстном бульваре в Москве
19 июля, 13:03
В СПЧ не нашли нарушений при регистрации кандидатов на выборы в Мосгордуму
Участники акции сворачивают плакаты, флаги и уходят, большинство следует к ближайшим станциям метро.
Как ранее сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по Москве, в митинге приняли участие около 12 тысяч человек.
Участники митинга выступали за допуск всех независимых кандидатов в депутаты Мосгордумы для участия в сентябрьских выборах.
Ранее председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов подвел итоги первого этапа избирательной кампании: всего зарегистрировано 233 кандидата, среди них 171 представитель партий, 62 самовыдвиженца, 57 кандидатов получили отказ. По решению окружных избирательных комиссий 16 июля было отказано в регистрации ряду кандидатов, в их числе кандидат от партии "Яблоко" Сергей Митрохин, музыкант Сергей Паук Троицкий, актер Андрей Соколов, Дмитрий Гудков и Любовь Соболь.
Ряд кандидатов в депутаты Мосгордумы обратились в ЦИК с требование вмешаться в процесс и встретиться с ними. Позже зампредседателя ЦИК РФ Николай Булаев указал на то, что ведомство не имеет полномочий исправлять нарушения в подписных листах кандидатов в депутаты Мосгордумы, оспорить их кандидаты могут в суде. Только суд может признать, что допущенное нарушение не влияет на ход избирательной кампании, отметил он.
Выдвижение кандидатов в депутаты МГД завершилось 5 июля, всего на выборы выдвинулись 426 человек. Выборы депутатов Мосгордумы седьмого созыва, в ходе которых впервые в стране будет реализован эксперимент по дистанционному электронному голосованию, состоятся в единый день голосования 8 сентября.
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Выборы в МосгордумуМосковская городская думаМоскваОбщество
Популярные комментарии
Мне вот одно интересно,почему они своё право не отстаивают в суде,им прямо указали на подделку подписей,даже не постеснялись мёртвых туда всунуть,они говорят мол это ложь,раз ложь предоставляйте доказательства и добивайтесь правды в суде,но нет правовым путём мы не пойдём,мы будем собирать ста..электорат и орать о несправедливости,а всё просто потому что реально они фальсифицировали документы и доказать обратного не могут и даже не хотят,всё было заранее спланировано и за это деньги получены и отрабатываются их сборища даже по 2 тысячи не набирают,о какой поддержке может тогда идти речь
20 июля, 17:06
дмитрий
70101074
Какую молодёжь?Почему молодёжь начинает со лжи свой путь?С подделки документов?Если они считают что у них всё в порядке,почему не идут цивилизованным ПРАВОВЫМ путём?А собирают демонстрации?ВСех пускают куда надо,только нужно всё правильно делать и не фальсифицировать документы
20 июля, 17:08
дмитрий
73100069
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