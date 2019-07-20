В Москве завершился митинг по выборам в Мосгордуму

Участники акции в поддержку независимых кандидатов в Московскую городскую думу на проспекте Сахарова в Москве

МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Согласованный властями митинг по выборам в Мосгордуму завершился на проспекте Академика Сахарова, передает корреспондент РИА Новости.

Ранее в столичном департаменте региональной безопасности и противодействия коррупции сообщили, что власти Москвы согласовали митинги на тему предстоящих выборов в Мосгордуму на проспекте академика Сахарова 20 и 21 июля и окажут содействие в их организации.

В ходе митинга выступили в том числе те кандидаты, которых сняли с выборов из-за превышения порога брака в собранных за них подписях: Илья Яшин, Дмитрий Гудков, Сергей Митрохин.

На месте проведения акции было перекрыто движение, усилены меры безопасности, установлены металлические ограждения и рамки металлоискателей, охрану правопорядка обеспечивали сотрудники полиции и Росгвардии.

В пресс-службе столичного ГУМВД опровергли информацию организаторов о том, что правоохранители якобы искусственно затрудняли допуск людей на митинг. В сообщении пресс-службы ведомства говорится, что "досмотр проводится в целях безопасности, и организаторы митинга были проинформированы об указанных мерах…".

В ходе акции полиция задержала одного человека за запуск беспилотника в огороженной зоне около сцены, где работали журналисты. Как рассказал РИА Новости один из организаторов митинга, полиция сказала ему, что задержанного отведут в участок, составят на него административный протокол и вернут беспилотник.

Участники акции сворачивают плакаты, флаги и уходят, большинство следует к ближайшим станциям метро.

Как ранее сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по Москве, в митинге приняли участие около 12 тысяч человек.

Участники митинга выступали за допуск всех независимых кандидатов в депутаты Мосгордумы для участия в сентябрьских выборах.

Ранее председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов подвел итоги первого этапа избирательной кампании: всего зарегистрировано 233 кандидата, среди них 171 представитель партий, 62 самовыдвиженца, 57 кандидатов получили отказ. По решению окружных избирательных комиссий 16 июля было отказано в регистрации ряду кандидатов, в их числе кандидат от партии "Яблоко" Сергей Митрохин, музыкант Сергей Паук Троицкий, актер Андрей Соколов, Дмитрий Гудков и Любовь Соболь.

Ряд кандидатов в депутаты Мосгордумы обратились в ЦИК с требование вмешаться в процесс и встретиться с ними. Позже зампредседателя ЦИК РФ Николай Булаев указал на то, что ведомство не имеет полномочий исправлять нарушения в подписных листах кандидатов в депутаты Мосгордумы, оспорить их кандидаты могут в суде. Только суд может признать, что допущенное нарушение не влияет на ход избирательной кампании, отметил он.